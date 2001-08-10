Накопительные счета обеспечили почти весь прирост сбережений россиян в 2026 году
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
По оценке ВТБ, объем средств на накопительных счетах в России к концу 2026 года превысит 11 трлн рублей. За девять месяцев этого года такие счета обеспечили более 90% всего прироста средств населения в банках.
Накопительные счета совмещают начисление процентов с возможностью снять деньги в любой момент без потери дохода. Это объясняет приток средств клиентов, которые делят сбережения на долгосрочную и ликвидную части, перенося часть денег со срочных вкладов и текущих счетов.
Например, портфель накопительных счетов ВТБ по итогам октября превысил 2 трлн рублей, прирост за месяц составил более 100 млрд рублей. С начала ноября банк также изменил условия начисления процентов по накопительному счету в рублях, расширив их действие на новых клиентов и часть действующих пользователей.
«В конце года мы ожидаем дальнейшего прироста накопительных счетов за счет перетока средств из срочных вкладов и текущих счетов. В ноябре-декабре рынок может увеличиться более чем на 600 млрд рублей — это вдвое больше, чем показатель за аналогичный период прошлого года», — рассказал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.
По той же оценке, общий объем привлеченных средств в российских банках по итогам 2026 года достигнет 71 трлн рублей.
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