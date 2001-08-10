В зоопарке Южно-Сахалинска пройдут показательные кормления волков и капибар

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк приглашает познавательно и интересно провести выходные. Участие во всех мероприятиях – по входному билету в зоопарк.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском зооботаническом парке, 7 ноября в 13:00 пройдёт интерактивная лекция «Загадочная земля у восходящего Солнца». Гости познакомятся с уникальной флорой и фауной островного региона, узнают о редких и эндемичных животных и растениях, занесённых в Красную книгу области, а также прикоснутся к мифам и легендам коренных народов через игру и творчество. Место встречи – у главного входа, перед экспозицией «Приматы».

В 14:00 начнётся интерактивное занятие «Животные Дальнего Востока». Участники разработают план по спасению видов: командам предстоит стать следопытами – разгадать, где чьи следы, расшифровать звуковые послания, определить с помощью тактильных материалов адаптации животных к разным условиям, выявить угрозы для их жизни и помочь справиться с опасностью.

В 15:00 пройдёт показательное кормление волков. Кай и Герда уже надели зимние шубки и предлагают отметить это сытным обедом. Специалисты познакомят с историей брата и сестры, расскажут об их пищевых привычках и раскроют другие волчьи секреты: как строятся отношения в стае, воют ли волки на Луну, кто становится их добычей. Место встречи – экспозиция «Хищные млекопитающие».

В 15:30 состоится бесплатная обзорная экскурсия по зоопарку. Она познакомит с большой коллекцией животных из разных уголков мира. Специалисты расскажут, зачем льву грива, почему у водяного варана чёрная чешуя, как выживают животные в суровом сахалинском климате и многое другое. Количество мест ограничено, поэтому нужна онлайн-регистрация. Место встречи – у главного входа, перед экспозицией «Приматы».

8 ноября в 15:00 пройдёт показательное кормление и тренинг капибар. Специалисты расскажут, как капибары общаются и выстраивают отношения друг с другом, а гости смогут понаблюдать за тренингом и кормлением самых крупных в мире грызунов. Место встречи – вольер фламинго и капибар.