Сахалинцам рассказали как сохранить психологическое здоровье
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Встреча «Как сохранить психологическое здоровье и быть успешным во всём?» состоялась в ведущей островной библиотеке 5 ноября. Мероприятие прошло в рамках проекта «Всей семьёй в библиотеку». Спикером выступила семейный психолог Ольга Локтева – член Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги и Ассоциации психологов Сахалинской области.
Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе СахОУНБ, беседа началась с философского вопроса о возможности быть успешным во всех сферах жизни и плавно перешла к обсуждению природы стресса. Ольга Локтева дала участникам практические рекомендации по сохранению ментального баланса. Психолог посоветовала повышать самопринятие, ставить небольшие достижимые цели, соответствующие внутренним ценностям, и укреплять социальные связи. Также спикер призвала освобождаться от чувства вины, бороться с зависимостями, вести разностороннюю жизнь и своевременно обращаться за помощью при психологических расстройствах.
Отдельное внимание уделили распознаванию когнитивных искажений, таких как чёрно-белое или туннельное мышление, персонализация и эмоциональная аргументация. Психолог подчеркнула важность того, чтобы быть реалистичным оптимистом.
В ходе занятия участники прошли тестирование на уровень уверенности в себе и освоили психологические практики «Внутренний критик» и «Письмо обидчику». В завершение встречи Ольга Локтева пригласила присутствующих на будущие тренинги и порекомендовала литературу для поддержания психологического здоровья. В список для чтения вошли книги Бодо Шефера «Законы победителей», Даниэла Гоулмана «Эмоциональный интеллект» и Роберта Кийосаки «Богатый папа, бедный папа».
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