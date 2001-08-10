ВТБ подсчитал: рыночная ипотека превысила 50% выдач в октябре
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В октябре доля рыночной ипотеки в выдачах ВТБ выросла до 52% против 38% месяцем раньше. Объем выдач по рыночным программам составил 14,8 млрд рублей.
«Мы ожидаем, что рыночная ипотека до конца года сохранит преобладающие позиции в структуре выдач. Снижение ключевой ставки и постепенная реализация отложенного спроса будут поддерживать интерес заемщиков к кредитам без господдержки. Основная активность клиентов сосредоточена на вторичном рынке жилья, на который приходится около 85% сделок по рыночным программам ВТБ», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.
По оценкам банка, по итогам 2026 года объем выдач рыночной ипотеки в России приблизится к 2,1 трлн рублей. Это в 2,2 раза выше результата прошлого года и на 25% меньше объема выдач по государственным программам.
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