ВТБ подсчитал: рыночная ипотека превысила 50% выдач в октябре

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В октябре доля рыночной ипотеки в выдачах ВТБ выросла до 52% против 38% месяцем раньше. Объем выдач по рыночным программам составил 14,8 млрд рублей.

«Мы ожидаем, что рыночная ипотека до конца года сохранит преобладающие позиции в структуре выдач. Снижение ключевой ставки и постепенная реализация отложенного спроса будут поддерживать интерес заемщиков к кредитам без господдержки. Основная активность клиентов сосредоточена на вторичном рынке жилья, на который приходится около 85% сделок по рыночным программам ВТБ», - прокомментировал начальник управления «Ипотечное кредитование» ВТБ Сергей Бабин.

По оценкам банка, по итогам 2026 года объем выдач рыночной ипотеки в России приблизится к 2,1 трлн рублей. Это в 2,2 раза выше результата прошлого года и на 25% меньше объема выдач по государственным программам.