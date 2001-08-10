Школьники из Вахрушева помогают пожилым жителям посёлка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В школе посёлка городского типа Вахрушев работает волонтёрский отряд «Тимуровское движение». О его истории и повседневных делах рассказала руководитель Наталья Сенюкова.

Отряд создали в 2021 году на базе местной средней общеобразовательной школы. Многие из первых участников уже стали выпускниками. Их дело продолжают новые школьники, готовые уделять время заботе о других.

Основное направление работы отряда — социальная помощь. Ребята поддерживают пенсионеров посёлка: помогают по хозяйству, справляются с бытовыми делами и проводят время со старшими.

Особое место в этой работе занимает общение. Для пожилых жителей важны не только помощь в повседневных заботах, но и возможность поговорить, поделиться новостями, почувствовать внимание и участие.

Состав «Тимуровского движения» меняется, но его главная задача остаётся прежней — помогать тем, кому нужна поддержка. Под руководством Натальи Сенюковой школьники продолжают традицию добровольчества в своём посёлке.