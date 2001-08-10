Школьники из Вахрушева помогают пожилым жителям посёлка
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В школе посёлка городского типа Вахрушев работает волонтёрский отряд «Тимуровское движение». О его истории и повседневных делах рассказала руководитель Наталья Сенюкова.
Отряд создали в 2021 году на базе местной средней общеобразовательной школы. Многие из первых участников уже стали выпускниками. Их дело продолжают новые школьники, готовые уделять время заботе о других.
Основное направление работы отряда — социальная помощь. Ребята поддерживают пенсионеров посёлка: помогают по хозяйству, справляются с бытовыми делами и проводят время со старшими.
Особое место в этой работе занимает общение. Для пожилых жителей важны не только помощь в повседневных заботах, но и возможность поговорить, поделиться новостями, почувствовать внимание и участие.
Состав «Тимуровского движения» меняется, но его главная задача остаётся прежней — помогать тем, кому нужна поддержка. Под руководством Натальи Сенюковой школьники продолжают традицию добровольчества в своём посёлке.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:03 16 Октября В Южно-Сахалинске начались чемпионат и первенство области по самбо
15:43 16 Октября У Северо-Курильска зафиксировали землетрясение магнитудой 6,3
08:01 16 Октября У жителя Южно-Сахалинска изъяли 50 пакетов с гашишным маслом
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
08:57 17 Октября Минэнерго поддержит дальневосточных подрядчиков в крупных энергопроектах
17:11 13 Октября Дожди и грозы прогнозируют в Южно-Сахалинск 14 октября
Выбор редакции
- 15:36 Вчера Жителей Южно-Сахалинска приглашают на диспансеризацию
- 09:29 19 Октября Анивским школьникам показали как играть в гольф
- 17:03 16 Октября В Южно-Сахалинске начались чемпионат и первенство области по самбо
- 10:14 15 Октября Студенты Сахалинского техникума сервиса отшивают маскировочные костюмы для участников СВО
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?