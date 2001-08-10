"Аврора" открыла продажи билетов до конца года на социально значимые рейсы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Авиакомпания «Аврора» открыла продажу авиабилетов на социально значимые рейсы, выполняемые совместно с партнером-оператором Авиакомпанией «Россия», до конца 2026 года по следующим направлениям:
Южно-Сахалинск – Благовещенск – два рейса в неделю, с увеличением в декабре до четырех рейсов в неделю.
Хабаровск – Благовещенск – два рейса в неделю, с увеличением в декабре до трех рейсов в неделю.
Хабаровск – Нерюнгри – два рейса в неделю.
Владивосток – Благовещенск – четыре рейса в неделю, с увеличением в декабре до ежедневного выполнения.
Красноярск – Улан-Удэ – три рейса в неделю, с увеличением в декабре до четырех рейсов в неделю.
Красноярск – Якутск – два рейса в неделю, с увеличением в декабре до четырех рейсов в неделю.
Владивосток – Улан-Удэ – к действующим рейсам по четвергам добавятся рейсы по вторникам, общая частота на линии составит два рейса в неделю.
Южно-Сахалинск – Красноярск – к действующим рейсам по субботам в ноябре добавятся рейсы по вторникам, с декабря добавятся рейсы по четвергам, общая частота на линии составит три рейса в неделю.
Информация об открытии продажи на последующий период зимнего расписания будет размещена дополнительно.
Узнать подробнее о расписании полетов можно на сайте «Авроры» и в контакт-центре по многоканальному телефону 8-800-250-49-88. Звонки из всех городов и регионов России бесплатные.
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