Южно-Сахалинск стал

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Стали известны итоги федерального конкурса «Семейная столица России». Южно-Сахалинск разделил первое место с Нижним Новгородом. Представители общественности и депутатского корпуса назвали победу заслуженной и подчеркнули, что она стала результатом системной работы команды региона и города.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, директор центра народной культуры «Радуга» Светлана Садовая отметила: «Конечно, это замечательная новость. Я от всей души поздравляю жителей с тем, что Южно-Сахалинск – семейная столица России. Это действительно большая победа! На мой взгляд, она даже ожидаемая, потому что в городе многое делается для поддержки семьи, чтобы было комфортно жить, учиться, заниматься спортом, отдыхать и проводить время с детьми. За этим стоит огромная работа». Она также отметила вклад правительства Сахалинской области и администрации города. По инициативе губернатора Валерия Лимаренко в регионе реализуется проект «Счастливое материнство». Администрация Южно-Сахалинска во главе с мэром Сергеем Надсадиным строит новые школы, объекты культуры и спорта и уделяет внимание благоустройству.

Конкурс «Семейная столица России» по поручению президента Владимира Путина прошёл в этом году впервые. Среди его участников были города-миллионники – Казань, Новосибирск и Нижний Новгород. В сентябре федеральные эксперты оценили транспорт, образование, здравоохранение, спорт, парки и общественные пространства, меры поддержки семей, материнства и детства во всех городах-конкурсантах.

Депутат городской думы Южно-Сахалинска Иван Бутаков отметил, что признание города на федеральном уровне – следствие масштабных преобразований. По его словам, фразу «как у вас красиво» от гостей теперь подкрепило официальное звание. Бутаков считает это следствием изменений в общественном транспорте, дорожном и жилищном строительстве, образовании, здравоохранении, культуре. Он подчеркнул, что принимаются мощные пакеты мер социальной поддержки на уровне области и города. Как специалист в области детского спорта, депутат высоко оценил развитие спортивной инфраструктуры: центр «Волна», легкоатлетический манеж, сеть площадок в микрорайонах и планировочных районах, большое количество секций.

Координатор партийного проекта «Комфортная городская среда» в Южно-Сахалинске Владислав Грохольский напомнил, что конкурсная комиссия провела комплексную оценку города по ряду показателей, в том числе по созданию городской инфраструктуры. Он обратил внимание, что город не получил бы такую высокую оценку без совместной работы команды правительства Сахалинской области и администрации Южно-Сахалинска. За последние пять лет в городе преобразовали много общественных пространств. Грохольский отметил, что как отец с ребёнком может погулять в новых скверах, есть спортивные сооружения, трюковый парк для скейтеров и много мест для семейного досуга.

Победа Южно-Сахалинска в конкурсе «Семейная столица России» подтвердила, что комплексная работа по поддержке семей, развитию социальной, спортивной и городской инфраструктуры получила федеральное признание. Опыт областного центра уже рекомендован для распространения в других регионах страны, а значит, южносахалинцы могут по праву гордиться тем, что город задаёт стандарт семейного благополучия для всей России.