ВТБ предупредил о новой схеме мошенников для контроля над смартфоном
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Специалисты ВТБ зафиксировали новую мошенническую схему. Если раньше злоумышленники действовали по классическому принципу «позвонить и выманить код из СМС», то теперь целью атаки становится контроль над мобильным устройством пользователя.
Мошенники убеждают своих жертв совершать активные действия: перейти по ссылке, скачать файл или установить приложение. Под предлогом «обновления банковского сервиса», «программы для защиты средств» или «утилиты для проверки устройства» предлагается установить вредоносное ПО. Внешне такие программы могут казаться безобидными, однако фактически они открывают мошенникам доступ к телефону и его данным.
По словам заместителя руководителя департамента по обеспечению безопасности – вице-президента ВТБ Дмитрия Саранцева, современные вредоносные программы – это не просто «кража паролей». Они способны полностью контролировать устройство: удалённо нажимать на экран смартфона, читать входящие СМС-сообщения и даже подменять интерфейс банковского приложения на идентичного «двойника». Это позволит злоумышленникам сразу получить все доступы к банковским приложениям пользователя.
«Граница безопасности мобильных платежей проходит не в банке, а на кончиках ваших пальцев. Каждое лишнее приложение из непонятного источника, каждое лишнее разрешение – это ещё один цифровой ключ к вашим данным и деньгам. Сегодня необходимо быть максимально осторожным и бережнее относиться к своим устройствам. Одного поддельного уведомления или машинального согласия на «специальные возможности» достаточно, чтобы мошенник за несколько минут опустошил ваш банковский счёт», – рассказал Дмитрий Саранцев.
ВТБ рекомендует клиентам соблюдать простые правила: игнорировать ссылки на «обновления» или «защитные утилиты», полученные в мессенджерах или СМС; не устанавливать приложения по просьбе третьих лиц, даже если они представляются сотрудниками банка или службы безопасности; контролировать разрешения на доступ к приложениям. Банк никогда не просит установить стороннее ПО для защиты средств.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
10:48 Сегодня В октябре некоторые пособия семьям с детьми перечислят досрочно
09:39 Сегодня Водитель Toyota Mark 2 вылетел на встречку и врезался в столб на Сахалине
09:49 Сегодня Пенсионерка из Южно-Сахалинска фиктивно прописала 106 иностранцев и отправилась в колонию
09:22 Сегодня Более 3500 нарушений зафиксировали камеры на дорогах Сахалина за сутки
16:12 27 Сентября Дмитрий Медведев: «Наше общество дало достойный ответ киевскому режиму»
12:39 24 Сентября Сахалинцев просят воздержаться от прикармливания животных без владельцев
14:50 25 Сентября Жительница Углегорска стала жертвой киберпреступников
10:10 25 Сентября Из акватории Томаринского района удалили пятое затонувшее судно
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
15:25 4 Сентября Сахалинца осудили за покупку икры у неизвестных
16:37 10 Сентября К домам в Ново-Александровске вышли медведица с медвежонком
13:12 20 Сентября Эксперты: дальневосточники голосуют за продолжение перемен, которые уже видят в своих городах
Выбор редакции
- 10:48 Сегодня В октябре некоторые пособия семьям с детьми перечислят досрочно
- 15:20 Вчера На Сахалине откроется выставка "История книги" из Новокузнецка
- 10:00 29 Сентября Более половины обратившихся в Кадровый центр сахалинцев с инвалидностью нашли работу
- 10:57 28 Сентября В парке Гагарина высадили ещё 13 молодых деревьев
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?