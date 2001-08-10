В Южно-Сахалинске временно изменят схему дорожного движения на двух улицах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске временно изменят схему дорожного движения на улицах Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого. Это связано с подготовкой и проведением сахалинского агрофестиваля «Свое Родное Островное».

Так, с 18:00 2 октября до 16:00 3 октября на улицах Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого будет организовано одностороннее движение.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.