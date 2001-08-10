Тихоокеанское
информационное агентство
1 Октября 2026
Сейчас 21:18
83,56|94,88
Полиция Южно-Сахалинска задержала подозреваемого в краже велосипеда
15:45, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске временно изменят схему дорожного движения на двух улицах

В Южно-Сахалинске временно изменят схему дорожного движения на двух улицах

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Южно-Сахалинске временно изменят схему дорожного движения на улицах Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого. Это связано с подготовкой и проведением сахалинского агрофестиваля «Свое Родное Островное».

Так, с 18:00 2 октября до 16:00 3 октября на улицах Горнолыжной и Священномученика Илариона Троицкого будет организовано одностороннее движение.

Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

 

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости общества Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?