Сахалинские миномётчики уничтожили условный вражеский пулемёт с помощью квадрокоптера

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине расчёты 120-мм миномётов гвардейского армейского корпуса Восточного военного округа провели боевые стрельбы на полигоне "Троицкий".

Как сообщили ТИА "Острова" в пресс-службе Восточного военного округа, по замыслу занятий расчёту миномёта было необходимо поддержать наступление штурмовиков, на пути которых встал укреплённый вражеский пулемёт.

В воздух был поднят квадрокоптер, координаты позиции вражеского пулемёта передали командиру миномётной батареи. По его команде расчёт произвёл пристрелочный выстрел.

Разрыв зафиксировал расчёт беспилотной авиации вблизи вражеского пулемёта на расстоянии более 2000 метров. После внесения корректировки военнослужащие расчёта 120-мм миномёта поразили цель. Благодаря слаженным действиям операторов БПЛА и миномётчиков задача была выполнена.

Сахалинские инструкторы - участники специальной военной операции тренируют личный состав миномётных расчётов в ведении как оборонительных, так и наступательных действий.