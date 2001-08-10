Замену магистрального водовода в Корсаковском районе завершат к ноябрю
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Корсаковском районе на финишную прямую вышли работы по замене 7 километров магистрального водовода от водозабора «Среднекорсаковский» до головной насосной станции на улице Гвардейская, 139. Капитальный ремонт объекта коммунальной инфраструктуры выполнен на 95%, завершить работы планируют к ноябрю. Объект реализуют в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни», созданного по инициативе президента РФ Владимира Путина.
На сегодня на объекте завершены основные строительно-монтажные работы: смонтировано три водопроводных колодца и две камеры переключения, уложено 6660 метров нового трубопровода. Для полного завершения проекта подрядчику осталось уложить 340 погонных метров трубопровода, установить 8 водопроводных колодцев и осуществить переподключение на источнике. Сейчас ведут работы по спайке и укладке труб, а также монтаж водопроводной камеры.
Как рассказали ТИА «Острова» в министерстве ЖКХ Сахалинской области, министр Дмитрий Аристархов отметил, что существующий магистральный водопровод построили в 1976 году из стальных труб – десятилетиями он оставался единственным, обеспечивающим водой потребителей Корсакова и северной части округа. Из-за прохождения по заболоченной местности в пойме реки Корсаковка поиск утечек был практически невозможен, а отсутствие камер отключения делало неосуществимой гидравлическую проверку состояния труб. Реализация мероприятия обеспечит бесперебойное водоснабжение корсаковцев. Благодаря установке камер переключения и полной замене изношенных стальных труб на современные материалы система водоснабжения получит возможность для плановых гидравлических испытаний, оперативного поиска и устранения утечек.
В 2026 году благодаря федеральному проекту в трёх районах Сахалина – Корсаковском, Томаринском и Охинском – уже обновлено 9 километров коммунальных сетей. В 2027 году ремонтные работы на сетях водоотведения, теплоснабжения и водоснабжения запланированы в пяти муниципалитетах: Анивском, Холмском, Охинском, Томаринском и Смирныховском.
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