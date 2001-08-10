В планировочном районе Дальнее завершили благоустройство нового бульвара

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В планировочном районе Дальнее завершены работы по благоустройству нового общественного пространства – пешеходного бульвара южнее улицы имени Бориса Полевого. Объект создан в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Владимиром Путиным. Бульвар уже стал популярным местом отдыха для жителей.

На территории обустроена полноценная прогулочная зона с деревьями и кустарниками. Установлены скамейки и парковые качели, смонтированы современное освещение и система видеонаблюдения.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, заместитель начальника управления дорожного хозяйства и благоустройства Дмитрий Судник отметил, что это только первый этап реализации проекта. Благодаря активному участию жителей в голосовании за объекты благоустройства проект бульвара получит продолжение – второй этап запланирован на 2027 год. По его словам, район активно развивается, здесь много семей с детьми, и такие точки притяжения особенно востребованы.

По данным подрядной организации, в рамках первого этапа установили десять опор освещения с тремя светильниками на каждой, пять камер видеонаблюдения, уложили почти 500 квадратных метров брусчатки и около 300 квадратных метров асфальтобетонного покрытия. Площадь озеленения составила 1400 квадратных метров.