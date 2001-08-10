Тихоокеанское
информационное агентство
23 Сентября 2026
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В Южно-Сахалинске на улице Карьерной и у Аптеки №107 ограничат движение до конца сентября
11:39, | Новости общества Сахалина и Курил

В Южно-Сахалинске ограничат движение на перекрестке улиц Круговой и Хлебной

В Южно-Сахалинске ограничат движение на перекрестке улиц Круговой и Хлебной

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

25 сентября с 9.00 до 16.00 будет полностью закрыт для проезда перекресток улиц Круговой и Хлебной в частном секторе областного центра, сообщили ТИА «Острова» в городской администрации.

На участке будут выполняться работы по переустройству водопропускной трубы. Автомобилистов просят учитывать эту информацию и заранее планировать свой маршрут.

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