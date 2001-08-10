Работодатели Сахалина стали чаще обращаться за подбором сотрудников через "Работу в России"
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Сахалинские работодатели стали активнее использовать портал «Работа России» для поиска сотрудников. С начала года предприятия региона направили через платформу 2732 заявления на подбор работников – на 441 больше, чем годом ранее. В 2025 году таких заявлений было 2291.
Всего на платформе зарегистрированы 6375 работодателей региона. С начала года 785 компаний и организаций разместили 8621 вакансию почти на 29,2 тысячи рабочих мест. Среди наиболее активных – АО «Охинская ТЭЦ», ООО «ННК-Сахалинморнефтегаз», ООО «Сахмаркет», ООО «Ремоут Проджект Сервисез Групп Глобал» и Центр трудоустройства и досуга для молодых «САМИ».
Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, директор центра Елена Савельева отметила: работодатели всё чаще приходят не просто разместить вакансию, а просят помочь найти конкретных специалистов. Если публикации недостаточно, специалисты подключаются к подбору – ищут кандидатов, организуют собеседования и открытые отборы. Это особенно важно для предприятий, которым нужно закрыть несколько вакансий или найти сотрудников определённой квалификации.
На «Работе в России» бизнес может бесплатно публиковать вакансии, просматривать резюме и приглашать кандидатов на собеседования. Через платформу также можно искать студентов для практики и стажировок, размещать предложения о целевом обучении и пользоваться мерами господдержки. Если специалиста найти не удаётся, к поиску подключается Кадровый центр: консультанты подбирают кандидатов с учётом требований, проводят открытые отборы и организуют встречи с соискателями. В личном кабинете работодатели передают сведения в сфере занятости. Вход – через подтверждённую учётную запись на «Госуслугах». Получить консультацию можно в любом из 18 филиалов Кадрового центра.
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