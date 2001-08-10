Кадровые центры Сахалина провели более 200 профориентационных мероприятий с начала года

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

С начала года проект по маршрутизации охватил более 20,6 тысячи школьников и студентов Сахалинской области. Специалисты Кадровых центров провели для ребят более 200 профориентационных мероприятий.

Один из ключевых форматов – знакомство с профессиями прямо на рабочих местах. Школьники и студенты побывали в больницах и образовательных учреждениях, на предприятиях рыбной промышленности, энергетики, добывающего комплекса, транспорта и ЖКХ. Кроме профтуров, для молодёжи проводили деловые игры, тренинги, ярмарки вакансий и индивидуальные консультации.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, проект охватил более 17,9 тысячи школьников 8–11 классов и почти 2,7 тысячи студентов колледжей, техникумов и вузов. Директор центра Елена Савельева отметила: важно, чтобы молодые люди ещё во время учёбы понимали, какие специалисты нужны региону, где можно получить первый опыт и начать карьеру.

Федеральный проект по профориентации и маршрутизации молодёжи реализуется в рамках нацпроекта «Кадры», инициированного президентом Владимиром Путиным. Продолжить профориентирование можно онлайн – на портале «Работа в России» собрано более 20 сервисов: профориентация, подбор вакансий, подготовка к собеседованию и связь с работодателем. Индивидуальную консультацию можно получить в любом Кадровом центре региона.