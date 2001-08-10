Тихоокеанское
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17:38, | Новости общества Сахалина и Курил

Более 470 жителей Сахалинской области нашли работу после социальной адаптации

Более 470 жителей Сахалинской области нашли работу после социальной адаптации

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 470 жителей Сахалинской области нашли работу после социальной адаптации в Кадровом центре. Этой мерой поддержки воспользовались 1580 раз – почти на 30% больше, чем годом ранее. После прохождения адаптации трудоустроились 473 человека.

Жители региона устроились бухгалтерами, воспитателями, делопроизводителями, кухонными рабочими, менеджерами, поварами, продавцами-кассирами, кондитерами и уборщиками производственных и служебных помещений.

Чаще всего за поддержкой обращались родители несовершеннолетних детей, жители после длительного перерыва в работе, одинокие и многодетные родители. Также адаптацией воспользовались граждане предпенсионного возраста, люди с инвалидностью и те, кто впервые ищет работу.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре «Работа России» Сахалинской области, социальная адаптация особенно важна для тех, кто долго не работал или оказался в новых жизненных обстоятельствах. Карьерные консультанты помогают подготовиться к собеседованию, увереннее представить себя работодателю и легче адаптироваться в коллективе.

После получения поддержки 142 человека направили на обучение, из них 66 уже трудоустроились. Узнать подробности или записаться на консультацию можно в любом филиале регионального Кадрового центра.

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