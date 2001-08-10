Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Более 470 жителей Сахалинской области нашли работу после социальной адаптации в Кадровом центре. Этой мерой поддержки воспользовались 1580 раз – почти на 30% больше, чем годом ранее. После прохождения адаптации трудоустроились 473 человека.

Жители региона устроились бухгалтерами, воспитателями, делопроизводителями, кухонными рабочими, менеджерами, поварами, продавцами-кассирами, кондитерами и уборщиками производственных и служебных помещений.

Чаще всего за поддержкой обращались родители несовершеннолетних детей, жители после длительного перерыва в работе, одинокие и многодетные родители. Также адаптацией воспользовались граждане предпенсионного возраста, люди с инвалидностью и те, кто впервые ищет работу.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре «Работа России» Сахалинской области, социальная адаптация особенно важна для тех, кто долго не работал или оказался в новых жизненных обстоятельствах. Карьерные консультанты помогают подготовиться к собеседованию, увереннее представить себя работодателю и легче адаптироваться в коллективе.

После получения поддержки 142 человека направили на обучение, из них 66 уже трудоустроились. Узнать подробности или записаться на консультацию можно в любом филиале регионального Кадрового центра.