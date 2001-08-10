Сахалинцам покажут, где готовят еду для тигра и лечат питона

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Сахалинский зооботанический парк приглашает на тематическую экскурсию «Закулисье в зоопарке». Мероприятие пройдёт в субботу, 19 сентября, в 12:45. Участники узнают, кто готовит еду для тигра, как лечат питона и как устроена система «скрытых переходов» между вольерами у приматов.

Гостям покажут ветеринарную клинику, кормоблок и лабораторию экзотических рыб. А в техническом помещении экспозиции «Приматы» участники своими руками изготовят элементы обогащения среды для обитателей зоопарка.

Экскурсия платная, продолжительность – около двух часов. Стоимость участия – 500 рублей с человека плюс входной билет, оплачиваются в кассе. Количество мест ограниченно, чтобы всем было комфортно.

Как рассказали ТИА «Острова» в Сахалинском зооботаническом парке, вопросы можно задать по телефону: 8 (4242) 72-45-09 (доб. 133). Место встречи – экспозиция «Приматы».