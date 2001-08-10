Четвёртый класс пожарной опасности ожидается в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 15–17 сентября на территории Южно-Сахалинска прогнозируется высокая пожарная опасность – четвёртый класс. В связи с метеорологическими условиями в эти дни повышается вероятность возникновения природных пожаров.

Жителям рекомендуют воздержаться от использования открытого огня, разведения костров и любых пожароопасных работ на открытых пространствах. Также важно аккуратно относиться к эксплуатации отопительных печей, кухонных очагов и котельных установок.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, за ситуацией следят профильные службы. Единый телефон вызова экстренных служб: 112.