Тихоокеанское
информационное агентство
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15:51, | Новости общества Сахалина и Курил

Четвёртый класс пожарной опасности ожидается в Южно-Сахалинске

Четвёртый класс пожарной опасности ожидается в Южно-Сахалинске

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По информации ФГБУ «Сахалинское УГМС», 15–17 сентября на территории Южно-Сахалинска прогнозируется высокая пожарная опасность – четвёртый класс. В связи с метеорологическими условиями в эти дни повышается вероятность возникновения природных пожаров.

Жителям рекомендуют воздержаться от использования открытого огня, разведения костров и любых пожароопасных работ на открытых пространствах. Также важно аккуратно относиться к эксплуатации отопительных печей, кухонных очагов и котельных установок.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, за ситуацией следят профильные службы. Единый телефон вызова экстренных служб: 112.

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