Комиссия "Семейной столицы" проверила экосистему Южно-Сахалинска
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Южно-Сахалинске завершила работу экспертная комиссия всероссийского конкурса «Семейная столица России». Главная цель исследования – не просто выбрать победителя, а провести диагностику городской среды и найти успешные практики поддержки материнства для масштабирования на всю страну.
Для Южно-Сахалинска аудит стал возможностью показать целостную городскую экосистему. Эксперты общались с горожанами, предпринимателями и авторами социальных инициатив, чтобы увидеть, как забота о семье встроена в каждый этап жизни людей. Оценивали не только транспортную доступность, льготы или места в детсадах, но и качество среды и городских событий. Мероприятия должны выстраиваться под запросы конкретных аудиторий – от молодых пар до многодетных родителей и пожилых людей. Строго оценивали и вовлечённость бизнеса: внедряют ли предприятия корпоративные демографические стандарты и инвестируют ли в город.
Ярким примером стала инженерно-строительная компания «СМНМ-ВИКО». Экспертам представили корпоративную программу к региональному Году счастливого материнства, который инициировал губернатор Валерий Лимаренко. Сотрудников сопровождают с момента планирования ребёнка: будущим мамам компенсируют витамины и предлагают удалённый формат работы, при рождении малыша выплачивают финансовую поддержку. Этим пакетом уже воспользовались тридцать человек. Представитель компании Виктория Ширяева подчеркнула, что поддержка выстраивается как целостная система мотивации. Компания также участвовала в благоустройстве Аллеи счастливого материнства.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, муниципальные площадки тоже показали гибкость. В молодёжном пространстве «Классно вместе» календарь событий диктуют сами родители – от встреч с педиатрами на «Полезных вторниках» до творческих мастер-классов. Руководитель Центра молодёжных инициатив Олег Гортованов отметил, что все форматы бесплатны и доступны. Эксперты также высоко оценили проект «Спортивный город» с круглогодичными бесплатными тренировками во дворах. В торговом центре «Аллея» комиссии показали игровые зоны с островной айдентикой. Южно-Сахалинск находится в десятке финалистов конкурса, который проходит по поручению президента под девизом «Россия – семья семей». Имя победителя станет известно в октябре.
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