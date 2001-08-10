Число трудоустроенных по программе субсидированного найма на Сахалине выросло на 54%
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
С начала года работодатели приняли на работу 20 жителей региона при поддержке Кадрового центра. Годом ранее по программе работу получили 13 человек.
Сахалинцы нашли работу по 13 направлениям. Среди них — техник, водитель погрузчика, разнорабочий, охранник, менеджер, водитель-курьер, оператор ЭВМ, продавец, пекарь, помощник повара, слесарь-сантехник, дорожный рабочий и механизатор.
В 2026 году по программе работу нашли люди с инвалидностью, участники СВО, граждане, уволенные с военной службы и члены их семей, одинокие родители, люди, освобождающиеся из учреждений исполнения наказания.
«Работодатель может получить около 148 тысяч рублей за трудоустройство одного человека. Такая поддержка помогает снизить часть затрат на приём нового сотрудника. Специалисты Кадрового центра помогают работодателю подобрать кандидата, разобраться с условиями программы и оформить необходимые документы», — отметила директор Кадрового центра Сахалинской области Елена Савельева.
Программа реализуется по национальному проекту «Кадры». Для участия работодатель должен оформить сотрудника на полный рабочий день с зарплатой не ниже 1,5 МРОТ. У компании не должно быть задолженностей по налогам, страховым взносам и заработной плате.
Напомним, чтобы получить субсидию, работодателю нужно разместить вакансию в личном кабинете на портале «Работа в России». После этого специалисты Кадрового центра помогут подобрать кандидатов. Заявление на выплату подается через онлайн-сервис Социального фонда России.
Подробную информацию о программе и условиях участия можно получить в любом региональном филиале Кадрового центра «Работа России».
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