Тихоокеанское
информационное агентство
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15:44, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

Жителям Южно-Сахалинска напомнили, где можно продать излишки урожая

Жителям Южно-Сахалинска напомнили, где можно продать излишки урожая

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На территории Южно-Сахалинска предусмотрены места для свободной реализации населением излишков урожая с приусадебных и дачных участков по следующим адресам:

- пр. Мира, 229, на территории по западной стороне, прилегающей к торговому центру «Янтарь», - 10 мест;

- ул. Вокзальная, 71, на территории Центральной ярмарки - 10 мест;

- напротив дома № 243 А по ул. Комсомольской - 5 мест;

- планировочный район Хомутово, ул. Центральная, с западной стороны административного здания по управлению территорией - 5 мест;

- жилой квартал Весточка, на площадке у магазина «Товары повседневного спроса» - 5 мест;

- планировочный район Луговое, ул. Дружбы, 90, севернее почтового отделения связи № 21 – 5 мест;

- планировочный район Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14, с северной стороны жилого дома - 10 мест;

- с. Дальнее, ул. Ударная, 23, в районе магазина «Долина» - 5 мест;

- с. Березняки, ул. Зеленая, 20 А, в районе магазина «Березка» - 5 мест;

- с. Санаторное, напротив дома № 7, в районе теннисного корта - 5 мест;

- с. Синегорск, ул. Коммунистическая, напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка - 5 мест.

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