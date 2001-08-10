Жителям Южно-Сахалинска напомнили, где можно продать излишки урожая
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На территории Южно-Сахалинска предусмотрены места для свободной реализации населением излишков урожая с приусадебных и дачных участков по следующим адресам:
- пр. Мира, 229, на территории по западной стороне, прилегающей к торговому центру «Янтарь», - 10 мест;
- ул. Вокзальная, 71, на территории Центральной ярмарки - 10 мест;
- напротив дома № 243 А по ул. Комсомольской - 5 мест;
- планировочный район Хомутово, ул. Центральная, с западной стороны административного здания по управлению территорией - 5 мест;
- жилой квартал Весточка, на площадке у магазина «Товары повседневного спроса» - 5 мест;
- планировочный район Луговое, ул. Дружбы, 90, севернее почтового отделения связи № 21 – 5 мест;
- планировочный район Ново-Александровск, пер. Железнодорожный, 14, с северной стороны жилого дома - 10 мест;
- с. Дальнее, ул. Ударная, 23, в районе магазина «Долина» - 5 мест;
- с. Березняки, ул. Зеленая, 20 А, в районе магазина «Березка» - 5 мест;
- с. Санаторное, напротив дома № 7, в районе теннисного корта - 5 мест;
- с. Синегорск, ул. Коммунистическая, напротив дома № 45, на площадке бывшего рынка - 5 мест.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
15:27 3 Сентября День Победы над Японией отметили в Южно-Сахалинске военным парадом и возложением цветов
12:02 4 Сентября Жительница Южно-Сахалинска обворовала магазин спорттоваров и алкомаркет
14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
09:51 2 Сентября Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 11:22 Вчера Жители Южно-Сахалинска выбирают подъезд образцового содержания
- 10:52 4 Сентября В городском парке Южно-Сахалинска за год выпили более 140 тысяч стаканов минеральной воды
- 14:17 3 Сентября Сахалинцам напомнили о правилах утилизации батареек и ртутьсодержащих ламп
- 18:30 2 Сентября Для клиентов Росводоканала действует акция с возвратом 5% за услуги водоснабжения и водоотведения
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?