В Южно-Сахалинске завершился туристический форум

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре завершил работу третий туристический форум «Южно-Сахалинск - маршрут построен!». Одной из ключевых площадок стала международная онлайн-сессия, посвящённая развитию туризма и индустрии гостеприимства, которая объединила профильных специалистов администрации областного центра, а также представителей китайских и белорусских муниципалитетов.

В ходе видеоконференции стороны обсудили лучшие практики и перспективные направления международного сотрудничества. Исполняющий обязанности мэра города Шигадзе Тибетского автономного округа КНР господин Лобу Цыжэнь открыл мероприятие приветственным словом и подчеркнул важность укрепления гуманитарных и партнёрских связей между Россией и Китаем.

Своим опытом поделились эксперты в сфере туризма из городов Шигадзе, Хэйхэ, Харбин, Цзямусы и Дацин. Представители КНР рассказали о ключевых культурных и природных точках притяжения, а также о современных инструментах привлечения путешественников. Город Гродно представил наработки в сфере сельского и событийного туризма. Презентацию туристических возможностей Южно-Сахалинска представили директор департамента культуры и туризма Ирина Герасимова и директор Культурно-туристического центра Андрей Сухонос. К диалогу также присоединились руководители сахалинских туристических компаний. Значимость укрепления межмуниципальных и международных связей отметила директор департамента оперативного управления и протокола Олеся Насташенко.

Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, в сессии приняли участие друзья из шести городов – города-побратима Гродно и пяти городов Китайской Народной Республики. Между муниципалитетами давно выстроены крепкие культурно-гуманитарные связи, и сейчас стороны активно нацелены на партнёрство именно в туристической сфере. Такие мероприятия дают возможность обменяться контактами и заложить основу для будущих совместных проектов. Действующий безвизовый режим и прямые авиарейсы в Харбин, Пекин и Шанхай создают отличные предпосылки для этой работы.

Оценку международной повестки форума дал Денис Филипович, представитель компании-туроператора, специализирующейся на путешествиях по Сахалину и Курильским островам. Он отметил, что форум традиционно насыщен ценной экспертной информацией о том, как выстраивать современный конкурентоспособный турпродукт, а китайский туристический рынок – один из самых требовательных в мире, поэтому диалог с зарубежными коллегами и обмен опытом имеют важную практическую ценность. Южно-Сахалинск развивает партнёрские связи с Китаем и Беларусью уже много лет, сотрудничество охватывает бизнес, экономику, образование, культуру и туризм.

Напомним, о значимости российско-китайских отношений и опыте взаимодействия между городами двух стран рассказал мэр Сергей Надсадин в минувшую пятницу на II Российско-Китайском форуме в Хабаровске, который прошёл при поддержке Фонда Росконгресс.