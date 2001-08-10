Дальневосточники чаще других россиян поддерживают цифровое клонирование близких
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Аналитики MWS AI (входит в МТС Web Services) выяснили, как дальневосточники относятся к технологии цифрового клонирования личности. Опрос эксперты провели по всей стране, но жители Дальнего Востока оказались самыми лояльными в этом вопросе.
Цифровой двойник
Цифровой двойник – это ИИ-модель, которая воспроизводит личность человека на основе его переписки, голоса, видео, фотографий и других цифровых следов. Технология позволяет создать виртуальную копию, способную общаться с близкими, отвечать на вопросы и даже генерировать новые мысли в стиле оригинала - своего рода цифровое бессмертие.
Согласно опросу, проведённому MWS AI среди 1100 жителей российских городов, отношение к этой технологии сильно различается в зависимости от региона.
Дальний Восток в авангарде
Почти половина (48%) жителей Дальнего Востока считают, что для создания цифровой копии умершего достаточно прижизненного согласия самого человека. Прямого регулирования законом требует лишь каждый четвёртый (24%).
Для сравнения: по России в целом 43% настаивают на жёстком законодательном регулировании. И Дальний Восток - единственный макрорегион, где мнение о достаточности личного согласия почти вдвое превышает требование государственного контроля. При этом 14% выступают за полный запрет технологии, и столько же считают, что регулирование не требуется вовсе.
Отпустить или сохранить
И здесь дальневосточники снова выделяются. 43% жителей ДФО предпочли бы сохранить цифровую копию умершего, а 52% считают более правильным забыть и жить дальше. При этом 43% - это самый высокий показатель готовности хранить копию по стране (в среднем по России этот показатель 31%).
38% дальневосточников готовы разговаривать с цифровой копией умершего близкого без оговорок – это тоже выше, чем в среднем по России (26%). Ещё 14% допускают такое общение только в первые годы после утраты.
При этом, более половины (52%) опрошенных в принципе согласились бы при жизни создать собственную цифровую копию, которая продолжит существовать после их смерти. Чаще всего - ради близких, чтобы те не остались одни (29%).
«Дальневосточники мыслят прагматично. Они видят в технологии не угрозу, а инструмент, который может помочь близким пережить утрату, сохранить память, передать опыт. И они готовы доверять выбору самого человека», - отметили в MWS AI.
Технология цифровых двойников стремительно развивается. МТС через свою платформу MWS AI уже предлагает решения в области искусственного интеллекта, и опросы показывают, что общество готово к диалогу по этому вопросу.
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