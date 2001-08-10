Ремонт дороги в Синегорске завершат до конца недели

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Синегорске стартовала замена асфальтового покрытия на улице Коммунистической – подрядчик уже приступил к укладке нового слоя с северной стороны проезжей части. Работы ведут «большими картами», всего в плане обновить около 6 тысяч квадратных метров дорожного полотна. Подготовительный этап начался в первых числах сентября, ремонт выполняют по полосам, чтобы не перекрывать движение полностью.

С начала года в муниципалитете восстановили порядка 120 тысяч квадратных метров дорог, из которых около 33 тысяч приходятся на трассы, ведущие в сёла и планировочные районы городского округа. Эта плановая поэтапная работа напрямую отвечает задачам национального проекта «Инфраструктура для жизни», который инициировал президент Владимир Путин. Главная цель проекта – обеспечить жителей качественной транспортной инфраструктурой. На первом этапе синегорские дорожники заменят асфальт на участке площадью 1 200 квадратных метров, а полностью завершить все работы планируют до конца текущей недели.

Как рассказал заместитель начальника Управления мониторинга дорожного хозяйства и благоустройства Андрей Нечепуренко, после укладки основного полотна специалисты займутся и тротуарами – ремонт проведут локально, на самых проблемных участках. Местные жители уже оценили предстоящие перемены. Артём Теплов отметил, что после ремонта исчезнет пыль и станет меньше кочек, а ездить будет спокойнее. Виолетта Хе добавила, что давно требовалось обновить плохой асфальт, и после ремонта дорога станет намного комфортнее.

Как сообщили ТИА «Острова» в городской администрации, мониторинг состояния улично-дорожной сети специалисты ведут постоянно – они учитывают все сигналы от жителей и включают проблемные участки в график работ. На этой неделе ямочный ремонт охватит улицы Ленина, Вокзальную и Комсомольскую, а в конце сентября дорожные службы приступят к ремонту участка улицы Корсаковской методом «больших карт».