Домохозяйство в Долинске подключено к газоснабжению по сигналу с ВЭФ

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По сигналу, поданному в режиме видеоконференции из Владивостока, подключен к газоснабжению ряд объектов на Дальнем Востоке. Среди них, домовладение семьи Дементьевых из Долинска. Торжественная церемония состоялась на полях Восточного экономического форума, который проходит на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета.

В мероприятии принимали участие: заместитель председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко, главы Приморского края, Республики Саха (Якутия) и Камчатского края.

- Главная задача «Газпрома» – обеспечить необходимые условия, чтобы как можно больше потребителей в России получили возможность пользоваться преимуществами природного газа. Для этого по поручениям Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина мы реализуем масштабные программы газификации и догазификации. За прошедшие пять лет мы газифицировали в Дальневосточном федеральном округе 75 городов и сел. Газ поступает в дома тысяч семей, на котельные предприятий и социальных объектов, на космодром «Восточный». Действенную поддержку нашим проектам оказывают руководители регионов. Благодарю вас за четкую слаженную работу, за вовлеченность в решение задач по газификации, - сказал Виталий Маркелов.

По команде из Владивостока подключен к газоснабжению ряд объектов в регионах Дальнего Востока.

- Сахалинская область активно переходит к использованию экологически чистого топлива. За последние годы уровень газификации вырос с 14 до 68%. К концу года будет 70%. Большая благодарность за это нашему стратегическому партнеру – компании «Газпром». Жители области начали пользоваться экономичным и экологически чистым источником энергии, стали дышать чистым воздухом. Газ пришел уже в 11 районов. У нас введено 62 газовых котельных, строим еще 13. Уже более 36 тысяч домовладений используют газ. В прошлом году впервые газ пришел на Курилы. Он предназначен для новой газодизельной станции на острове Шикотан. Вместе с «Газпромом» при поддержке Президента и правительства страны мы продолжим эту работу. Планируем к 2030 году подключить еще 4 района. Работаем над тем, чтобы и курильчане могли пользоваться газом, - сказал губернатор Валерий Лимаренко.

В Долинске подключено к газу домовладение семьи домовладение семьи Дементьевых.

- У нас с супругой уже взрослые дети. Мечтаем, что наш дом станет для них родительским гнездом, куда они будут приезжать сами, привозить внуков. Наш дом отапливался электричеством, это недёшево. Поэтому, как только мы узнали про программу газификации, сразу приняли решение и подали заявку. Сделали всё очень быстро, оказали поддержку, компенсировали расходы на газификацию. Здорово, что в наш город пришёл природный газ! – сказал Антон Дементьев.

В настоящее время более 36 тысяч сахалинских домовладений используют газ.