Мэр Южно-Сахалинска провел выездное совещание в Северном городке
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Администрация Южно-Сахалинска продолжает работу над вопросами, которые жители подняли на встрече с губернатором Валерием Лимаренко – всего зафиксировали более 30 обращений, каждое находится в проработке профильных структур.
Несколько из них поступили от жителя Северного городка, который расположен в планировочном районе Ново-Александровск. Эти вопросы стали поводом для выездного рабочего совещания, которое провёл мэр города Сергей Надсадин. Старший по дому №33 по улице Северный городок Сергей Плескач обратил внимание на проблемы, накапливавшиеся в микрорайоне несколько лет: состояние подъездной дороги, капитальный ремонт дома, необходимость уничтожения борщевика и благоустройство пути к контейнерной площадке. Ранее территория находилась в ведении минобороны, а несколько лет назад её передали муниципалитету.
На месте вместе с мэром работали специалисты профильных департаментов. Департамент дорожного хозяйства и благоустройства изучил состояние центральной дороги и взял в работу восстановление водоотводной канавы. Также рассмотрят вариант благоустройства участка, ведущего к контейнерной площадке – сейчас покрытие там грунтовое, что в летний период и межсезонье создаёт неудобства из-за пыли и грязи. Отдельно на контроль поставили вопрос ликвидации борщевика Сосновского. На встрече также присутствовали представители Фонда капитального ремонта – вместе с ними обсудили возможность переноса сроков капремонта дома на более ранний период.
Как рассказали ТИА «Острова» в администрации Южно-Сахалинска, Сергей Надсадин подчеркнул: важно не только фиксировать обращения, но и доводить их до конкретных решений, а выездные совещания помогают это делать оперативно. Житель Сергей Плескач отметил, что диалог прошёл в доверительной обстановке, все наболевшие вопросы обсудили подробно. В мэрии добавили, что совместные встречи губернатора и мэра позволяют объединять усилия региональных и муниципальных властей, а регулярные выезды главы города дают возможность слышать проблемы из первых уст и решать их вместе с жителями.
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