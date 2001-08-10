Тихоокеанское
информационное агентство
3 Сентября 2026
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12:48, | Новости общества Сахалина и Курил

Число трудоустроенных участниц Женских клубов на Сахалине выросло на 15 процентов

Число трудоустроенных участниц Женских клубов на Сахалине выросло на 15 процентов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

За восемь месяцев 2026 года участницы Женских клубов при Кадровых центрах Сахалинской области нашли работу в 143 случаях – это более чем на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда трудоустроились 124 женщины. Сахалинки получили места бухгалтеров, воспитателей, учителей, делопроизводителей, менеджеров, поваров, кондитеров, продавцов-кассиров и специалистов других профессий. Всего карьерные консультанты провели 54 заседания клубов, которые посетили 478 жительниц региона.

Запросы у женщин разные: кто-то возвращается к труду после перерыва, кто-то хочет сменить специальность, а кто-то решает работать на себя. Пять участниц уже открыли собственное дело, две из них при содействии Кадрового центра зарегистрировались как самозанятые и начали работать в сфере ногтевого сервиса. Один из успешных примеров – Анастасия Туманова из Александровска-Сахалинского. По образованию она учитель русского языка и литературы, после нескольких лет, посвящённых семье и воспитанию двоих детей, решила вернуться к профессиональной деятельности. В Кадровом центре ей помогли пройти профилирование и профориентацию, составили индивидуальный план и подобрали вакансии. В итоге её пригласили на должность социального педагога в школу №1, где она и начала новый учебный год.

Как рассказали ТИА «Острова» в Кадровом центре Сахалинской области, встречи клубов проходят в формате практикумов, мастер-классов, встреч с работодателями и предпринимателями, а также карьерных консультаций. Участницы могут сразу задать вопросы специалистам и определить дальнейшие шаги. Возвращение женщин к профессиональной деятельности – одно из направлений губернаторского проекта «Счастливое материнство», цель которого создавать условия для совмещения материнства, развития карьеры и занятости. Участие во всех мероприятиях бесплатное, узнать о ближайших встречах можно в тематическом Telegram-канале Кадрового центра.

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