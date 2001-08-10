В парке имени Гагарина в Южно-Сахалинске впервые пройдет историческая реконструкция
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Памятные мероприятия посвящены Дню Победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Одно из главных событий — масштабная военно-историческая реконструкция.
Режиссером-постановщиком выступит Антон Знобищев — известный на Дальнем Востоке сценарист и организатор крупных военно-исторических событий. Под его руководством будет детально воссоздана атмосфера сражений 1945 года с акцентом на историческую достоверность.
Проект рассчитан на семейную аудиторию (0+). Помимо театрализованного исторического эпизода, гостей парка ждет насыщенная культурная и просветительская программа: от тематических выставок до лекций и концертов.
Программа мероприятий:
- 3 сентября (четверг) — основной день «Путь солдата»
- 11:00 – 12:00 — показ военно-патриотического фильма (танцевальная площадка).
- 12:30 – 13:00 — театрализованный эпизод историко-военных событий, реконструкция боя (поляна напротив кафе «Маяк»).
- 13:00 – 16:00 — работа тематических площадок: историческая выставка, интерактивные зоны, мастер-классы и фотозоны (большой шатер за оз. Верхнее).
- 14:00 – 15:30 — концертная программа «Привал» с песнями военных лет (поляна рядом с большим шатром).
- 14:00 – 15:00 — презентация фотоальбома, посвященного Курильской десантной операции (большой шатер за оз. Верхнее).
- 15:00 – 16:00 — образовательная лекция «Милитаристская Япония, как очаг агрессии. Роль Красной армии в разгроме Японии» (большой шатер за оз. Верхнее).
- 20:00 – 22:00 — торжественный концерт на стадионе «Космос».
Организаторы приглашают жителей и гостей Южно-Сахалинска прийти в парк семьями, чтобы вместе прикоснуться к живой истории. Девиз этих дней: «Помним! Чтим! Гордимся!».
Вход на все мероприятия свободный.
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