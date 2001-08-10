К новой поликлинике в Южно-Сахалинске обустроят удобные подъезды и парковки

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Глава Южно-Сахалинска Сергей Надсадин провёл выездное совещание у транспортно-пересадочного узла «Аэропорт». Главной темой встречи стала подготовка дорожной инфраструктуры к открытию строящейся поликлиники. Основная задача властей — сделать так, чтобы жителям было удобно добираться до медицинского учреждения, которое откроется в ближайшей перспективе.

Для этого схему движения в районе пересмотрят, а прилегающую территорию полностью благоустроят. Свои усилия объединят городские службы, железная дорога и подрядчики.

Реализацию проекта разделили на два этапа. До конца текущего года строители завершат возведение здания поликлиники и благоустроят её внутренний двор. Дорожные службы обустроят удобный заезд к медучреждению со стороны улицы Куропатко.

В следующем строительном сезоне начнётся масштабное обустройство прилегающей территории. С северной стороны прорабатывается вопрос о создании дополнительных парковочных мест для посетителей поликлиники, будет организован полноценный въезд с проспекта Мира, а также проложены пешеходные дорожки, связывающие остановки со зданием.

Особое внимание город уделит эстетическому облику района. Профильным ведомствам поручено проработать вопрос с собственниками соседних частных домов — им предложат привести свои участки в порядок, чтобы вся территория вокруг поликлиники выглядела опрятно и современно.

«Поликлиника — важнейший социальный объект. Для нас принципиально выстроить удобные маршруты от железной дороги и автобусных остановок прямо ко входу в здание. Всё должно быть современным, красивым и, главное, комфортным для жителей. Для этого нам предстоит выполнить большой объём совместной работы, синхронизировать действия всех ведомств. Наша конечная цель — полное благоустройство района», — подчеркнул Сергей Надсадин.

Транспортно-пересадочный узел «Аэропорт» связывает пригородные поезда и муниципальные маршруты Южно-Сахалинска. Для пассажиров здесь действует система удобной пересадки по единым транспортным картам. Обновление дорог и тротуаров вокруг ТПУ позволит горожанам добираться до новой поликлиники быстро и с комфортом.