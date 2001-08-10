ВТБ подсчитал: предприниматели в 1,5 раза нарастили спрос на международные аккредитивы
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Российские предприниматели стали активнее использовать международные аккредитивы. Это связано с ростом числа внешнеторговых контрактов и стремлением бизнеса минимизировать риски при расчетах. По итогам первого полугодия 2026 года ВТБ открыл в 1,5 раза больше аккредитивов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом на ВЭФ 2026 сообщил член правления ВТБ Руслан Еременко.
Общий документарный портфель ВТБ в сегменте среднего и малого бизнеса по итогам первого полугодия вырос на 15% и превысил 950 млрд рублей.
В портфеле лидируют клиенты из сферы транспорта, инфраструктурного строительства, торговли и машиностроения. Продажи гарантий и аккредитивов в банке увеличились на четверть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Банк фиксирует повышенный спрос на документарные продукты среди участников ВЭД, в том числе на фоне активного развития торговли с Китаем. Количество аккредитивов, открытых по поручению клиентов сегмента СМБ в рамках внешнеторговых контрактов в 2026 году, увеличилось более чем на 50%, преобладающей валютой расчётов по указанным сделкам стал китайский юань. Предприниматели все чаще используют аккредитивы не только для расчетов с зарубежными контрагентами, но и для финансирования, особенно в отраслях со сложными и долгосрочными контрактами: в производстве, строительстве, машиностроении и агропромышленном комплексе. Например, при реализации проектов с поставками оборудования, монтажом и обслуживанием, где нужен поэтапный контроль обязательств сторон.
«Мы видим, что по мере расширения сотрудничества российских предпринимателей с Китаем все больше клиентов обращаются за сопровождением не только разовых сделок, но и сложных проектов. Это говорит о том, что бизнес все активнее выстраивает долгосрочные торговые связи со странами АТР и заинтересован в банковских инструментах, которые снижают риски при заключении международных сделок и позволяют финансировать поставки на всех этапах», — рассказал Руслан Еременко.
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