Сахалинского ветерана поздравили с Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В областном центре проводят мероприятия, посвящённые 81-й годовщине со Дня окончания Второй мировой войны. Напомним, в городе состоялись персональные парады для ветеранов и участников трудового фронта.

Сегодня мэр Сергей Надсадин поздравил с предстоящим праздником ветерана Великой Отечественной войны, участника Южно-Сахалинской наступательной операции Вячеслава Гаврилова.

Глава города пообщался с Вячеславом Васильевичем и выразил ему глубокую благодарность за проявленное мужество в годы войны и упорный труд в послевоенные годы, когда необходимо было восстанавливать Сахалин.

- Вячеслав Васильевич — уникальный человек. Он принимал участие в освобождении Южного Сахалина. Во время наших встреч он любит вспоминать о событиях тех лет. Это человек сильный духом, очень стойкий, с большим жизнелюбием. Хочется пожелать ему доброго самочувствия и энергии, - рассказал Сергей Надсадин.

В 1943 году Вячеслав Васильевич Гаврилов был призван в Красную Армию, прошёл специальную подготовку и вошёл в состав 79-й стрелковой дивизии. За проявленное мужество при выполнении боевых задач удостоен медали «За отвагу», ордена Отечественной войны 2-й степени, медали «За Победу над Японией».

В октябре Вячеславу Васильевичу исполнится 100 лет. В свои годы он старается сохранять бодрость духа и много читает.

Отметим, уже завтра, 3 сентября, Южно-Сахалинск вместе со всей страной официально отметит День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В честь этого знакового праздника в островной столице запланирован ряд торжественных и памятных мероприятий.