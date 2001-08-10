Сахалинского ветерана поздравили с Днём Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В областном центре проводят мероприятия, посвящённые 81-й годовщине со Дня окончания Второй мировой войны. Напомним, в городе состоялись персональные парады для ветеранов и участников трудового фронта.
Сегодня мэр Сергей Надсадин поздравил с предстоящим праздником ветерана Великой Отечественной войны, участника Южно-Сахалинской наступательной операции Вячеслава Гаврилова.
Глава города пообщался с Вячеславом Васильевичем и выразил ему глубокую благодарность за проявленное мужество в годы войны и упорный труд в послевоенные годы, когда необходимо было восстанавливать Сахалин.
- Вячеслав Васильевич — уникальный человек. Он принимал участие в освобождении Южного Сахалина. Во время наших встреч он любит вспоминать о событиях тех лет. Это человек сильный духом, очень стойкий, с большим жизнелюбием. Хочется пожелать ему доброго самочувствия и энергии, - рассказал Сергей Надсадин.
В 1943 году Вячеслав Васильевич Гаврилов был призван в Красную Армию, прошёл специальную подготовку и вошёл в состав 79-й стрелковой дивизии. За проявленное мужество при выполнении боевых задач удостоен медали «За отвагу», ордена Отечественной войны 2-й степени, медали «За Победу над Японией».
В октябре Вячеславу Васильевичу исполнится 100 лет. В свои годы он старается сохранять бодрость духа и много читает.
Отметим, уже завтра, 3 сентября, Южно-Сахалинск вместе со всей страной официально отметит День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. В честь этого знакового праздника в островной столице запланирован ряд торжественных и памятных мероприятий.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:51 Сегодня Галина Дзюба представила на ВЭФ эндаумент-фонд "Маяки Сахалина" как инструмент системной поддержки креативных индустрий
13:47 Сегодня Инспекторы ДПС нашли наркотики в носке у 37-летнего водителя в Южно-Сахалинске
08:55 Сегодня В России закрепили порядок рассмотрения заявлений о неполной занятости
09:34 Сегодня Восемь сахалинских дворов обновят по федеральной программе до конца сентября
14:26 28 Августа Жителям Южно-Сахалинска и соседних районов теперь доступен законный вывоз строительных отходов
12:43 28 Августа Строительство новой школы №4 находится на особом контроле администрации
09:00 26 Августа МТС и Министерство образования на Сахалине подписали соглашение о цифровом развитии образования и культуры
15:33 28 Августа Южносахалинец на спорткаре задержан за вождение в состоянии наркотического опьянения
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
13:04 7 Августа Следственные органы Сахалина раскрыли сеть организованной проституции
13:24 21 Августа Бесплатные тренировки и открытые спортивные площадки в Южно-Сахалинске
15:54 12 Августа Владимир Путин впервые за 13 лет прибыл в Сахалинскую область
Выбор редакции
- 15:50 Сегодня Выставка «Сказки народов России» открылась в главной библиотеке Сахалина
- 10:42 Вчера Выставка "Писатели-юбиляры" открылась в главной библиотеке Сахалинской области
- 10:06 31 Августа Сахалинский молодежный книжный клуб "12 стульев" закрыл летний сезон
- 16:50 28 Августа Кадровый центр Сахалина оказал с начала года более 380 мер поддержки участникам СВО и их семьям
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?