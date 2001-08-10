Российские банки расширяют линейку финансовых продуктов для детей

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

О запуске детского банка для пользователей от 6 до 14 лет объявил ВТБ. Дети могут самостоятельно оплачивать покупки, учиться копить и осваивать основы финансовой грамотности. О запуске в рамках ВЭФ 2026 сообщил заместитель президента — председателя правления банка Георгий Горшков.

В основе продукта — принцип «банк растёт вместе с ребёнком»: интерфейс, доступные сценарии и уровень самостоятельности меняются по мере того, как меняются возраст, интересы и навыки пользователя. Детский банк рассчитан на три возрастные группы — 6–8, 9–12 и 13–14 лет, — и с переходом из одной группы в другую ребёнку открывается больше финансовых инструментов и прав.

«Деньги любят ответственный подход с ранних лет, и детский банк — удобный способ на практике познакомиться со всеми нюансами трат и накоплений, — пояснил Георгий Горшков. — Мы решили, что сервис должен расти вместе с ребёнком, поэтому доступы предоставляются в зависимости от его возраста: чем старше становится ребёнок, тем больше возможностей управлять своими финансами он получает — под контролем родителей. Такой подход должен помочь детям разобраться, как обращаться с деньгами, чтобы во взрослой жизни уверенно планировать бюджет, достигать целей и чувствовать себя финансово защищёнными».

Запуск детского банка ВТБ вписывается в общий тренд последних лет: продукты для юной аудитории с элементами обучения финансовой грамотности и родительским контролем сегодня предлагает большинство крупных российских банков, включая, например, Т-Банк и Альфа-Банк. Для банков это способ не только научить детей грамотно обращаться с деньгами, но и сформировать лояльность у будущих клиентов задолго до того, как они начнут пользоваться взрослыми продуктами — открывать вклады, оформлять карты и кредиты.

Отличие детского банка ВТБ в том, что сервис изначально выстроен как единый растущий продукт с тремя возрастными ступенями, а не как отдельная карта с фиксированным набором функций. Такой подход отражает более широкую тенденцию на рынке — банки постепенно переходят от простых детских дебетовых карт к полноценным цифровым экосистемам, которые сопровождают ребёнка на разных этапах взросления.