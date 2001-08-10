Тихоокеанское
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Сахалинская область адаптирует лучшие практики для нужд островитян

Сахалинская область адаптирует лучшие практики для нужд островитян

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Столичная билетная система, изначально созданная для московского транспорта, превратилась в масштабный межрегиональный проект. Как сообщил член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия», мэр Москвы Сергей Собянин, на сегодняшний день она работает уже в 37 субъектах Российской Федерации — от Карелии до Приморского края, ежедневно обрабатывая более 4 млн транзакций.

Развитие комфортной и доступной транспортной системы является одним из ключевых приоритетов Единой России. В новую Народную программу партии, которую утвердят на XXIII Съезде 22 августа, заложено системное обновление транспортной инфраструктуры страны. За последние пять лет реализации предыдущей стратегии удалось привести в нормативное состояние 57% региональных дорог и обновить 74% парка общественного транспорта. До 2030 года в регионы планируется поставить 32 тысячи автобусов, трамваев и электробусов.

Москва передает технологию регионам с 2020 года, и внедрение проходит без дополнительных инвестиций со стороны субъектов. В 2026 году к системе подключились Ивановская, Брянская и Запорожская области. С 2022 года столица сотрудничает с Луганской Народной Республикой: в регион поставлено новое оборудование, в 465 транспортных средствах установлено более 550 терминалов, а доля безналичных платежей в городском транспорте ЛНР достигла 77%.

Ключевые преимущества системы:

  • повышается прозрачность транспортной отрасли: все транзакции фиксируются автоматически, упрощается отчетность перевозчиков;
  • аналитика поездок помогает эффективнее управлять маршрутной сетью: корректировать расписание, перераспределять подвижной состав в зависимости от загруженности маршрутов и выявлять наиболее востребованные направления;
  • растет популярность общественного транспорта. Например, в Новосибирске пассажиропоток в первом полугодии 2026 года вырос на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На сегодняшний день билетная система обновлена в более чем 23 тысячах единиц пассажирского транспорта по всей стране, а безналичная оплата стала доступна для 65 млн пассажиров. За первое полугодие 2026 года в подключенных регионах совершено более 550 млн поездок — на 28% больше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом 9 из 10 пассажиров выбирают безналичный способ оплаты.

Одним из самых популярных сервисов остается карта «Тройка». Сегодня ею можно оплатить проезд в более чем 20 регионах страны на всех видах транспорта — от метро и автобусов до трамваев, электричек и водного транспорта. Функционал «Тройки» давно вышел за рамки обычной транспортной карты: с ее помощью можно активировать поездку на электросамокате в Новосибирске, Томске и Владивостоке, оплатить речные прогулки в Архангельске, Саратове и Новосибирске, а также получить доступ к горнолыжным подъемникам на алтайском курорте «Манжерок».

Для более чем 20 регионов разрабатывается уникальный дизайн «Тройки» с учетом культурного кода — на сегодняшний день число оригинальных макетов превысило 200. Например, для жителей Луганска выпустили карту с изображением реки Лугань — главного символа города и республики, а в Томске на карте появился скачущий конь с герба региона.

Масштабирование московской билетной системы на новые территории — это не только расширение возможностей для жителей, но и инструмент повышения эффективности всей транспортной системы страны. Единый билетный контур создает меньше барьеров, более предсказуемый сервис и повышает качество повседневных поездок для миллионов людей. Подключение регионов к единой билетной платформе выравнивает качество сервиса: житель небольшого города получает те же понятные инструменты оплаты, что и пассажир столицы.

Развитие транспортной инфраструктуры — один из приоритетов партии в Народной программе. Предложения регионов по модернизации транспортной системы активно включаются в новый программный документ. Так, Волгоградская область внесла инициативы по строительству обходных трасс, развитию высокоскоростных магистралей и трансформации железнодорожных вокзалов в комфортные общественные пространства.

В 2026 году московская билетная система уже получила две награды за вклад в развитие транспорта: стала лауреатом премии Digital Leaders в категории «Общественный транспорт» за цифровизацию транспортной системы Новосибирской области, а также победителем национальной премии «За вклад в развитие городской мобильности» в номинации «Выбор экспертного жюри».

Передовые практики столицы по разработке и внедрению сервисов, повышающих комфорт пассажиров общественного транспорта, перенимает и Сахалинская область. В островном регионе уже несколько лет развивают единую сеть перевозок в пределах Южно-Сахалинской агломерации, увеличивают количество межмуниципальных маршрутов и обновляют возможности для покупки билетов. Ключевая цель масштабной работы — максимальный комфорт для людей.

«Развитие транспорта на Сахалине — наш приоритет. Ключевые направления — цифровизация и обновление городской инфраструктуры. Сервис «Лист ожидания» успешно работает как мост между спросом и предложением на билеты. Созданный в 2023 году по инициативе губернатора Валерия Лимаренко, он уже помог жителям найти тысячи билетов на авиа-, морской и железнодорожный транспорт. В 2026 году сервер переведен на новую защищенную платформу, заявки принимаются круглосуточно в онлайн-режиме и по телефону. Это прекрасный пример, как онлайн и офлайн дополняют друг друга, делая услуги доступными для каждого. В Южно-Сахалинске стремительно развивается сеть рельсобусов. Если в 2019 году железной дорогой в городе пользовались 25 человек в сутки, то сегодня — более тысячи, а с пригородами (Долинск, Томари, Корсаков) перевозки превышают 500 тысяч в год. Рельсобусы стали полноценной альтернативой автобусам и личным машинам. Губернатор справедливо назвал это новым видом городского транспорта. Продолжается расширение маршрутов и цифровых сервисов, чтобы передвижение по области было максимально удобным для каждого жителя», — рассказал депутат Сахалинской областной Думы, координатор федерального партийного проекта «Безопасные дороги» в Сахалинской области Александр Гринберг.

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