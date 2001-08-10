МТС и СахГУ заключили соглашение и будут развивать цифровую образовательную среду на Сахалине
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — МТС и Сахалинский Государственный университет (СахГУ) заключили соглашение о партнерском сотрудничестве. Стороны договорились о совместном развитии цифровой среды Университета и кампуса «СахалинТех». Соответствующее соглашение подписали директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев и исполняющий обязанности ректора СахГУ Алексей Огнев.
Ключевым направлением сотрудничества станет реализация совместных технологических проектов, направленных на развитие высшего образования и повышение доступности услуг связи в Сахалинской области. Так, в рамках Соглашения планируется запуск специального образовательного тарифа МТС для сотрудников и студентов СахГУ. Данный тариф обеспечит доступ к образовательным сервисам и ресурсам на онлайн-платформах Университета.
Кроме того, оператор и вуз планируют изучение совместных технологических инициатив с использованием цифровых технологий – интернета вещей, 5G и искусственного интеллекта. Также МТС и СахГУ будут взаимодействовать в сфере образовательных и кадровых проектов. Среди них - организация совместных лекций, презентаций и дней открытых дверей. Для успешных студентов ИТ-специальностей МТС организует стажировки без отрыва от учебного процесса в рамках специальных учебных программ, поможет определиться со специализацией и адаптироваться к реальным условиям работы в ИТ-сфере.
«МТС активно вкладывает ресурсы в развитие талантливой молодежи. Мы запускаем продукты и сервисы, ориентированные на молодое поколение, реализуем социальные и образовательные проекты с ведущими вузами страны. Как один из крупнейших работодателей России мы заинтересованы в талантливых и перспективных молодых людях, готовых вкладывать в Дальний Восток весь свой потенциал. Уверен, что сотрудничество с СахГУ поможет быть еще ближе к активной аудитории и позволит делиться современными технологическими компетенциями как со студентами, так и с преподавателями вуза», - отметил директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.
«Развитие современного университета невозможно без глубокой интеграции передовых ИТ-решений с образованием и наукой. Реализация проекта создания кампуса мирового уровня «СахалинТех» и работа с современной молодежью требует от нас создания высокотехнологичной цифровой среды. Партнерство с МТС - это стратегический шаг к формированию современной экосистемы, где искусственный интеллект, скоростная связь и интернет вещей станут повседневным инструментом для наших студентов и сотрудников», - подчеркнул исполняющий обязанности ректора СахГУ Алексей Огнев.
Фото: МТС.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
12:41 14 Августа Новая Народная программа «Единой России»: от миллионов обращений к деталям развития до 2031 года
14:28 14 Августа Риелтор планировал убить и обокрасть инвалида ради квартиры стоимостью почти шести миллионов рублей
16:23 14 Августа Прокурор Сахалина провёл встречу с работниками железнодорожных станций
17:46 14 Августа Как Кадровый центр помогает молодым специалистам
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
Выбор редакции
- 17:43 Вчера Школы Южно-Сахалинска приняли участие во Всероссийских антитеррористических учениях
- 16:12 Вчера Историческое наследие «Артека» теперь в Сахалинской библиотеке
- 14:35 Вчера Сварка оптоволокна в действии: мастер-классы «Ростелекома» на форуме «ОстроVa»
- 13:52 Вчера Комфорт для семей: финальные штрихи по благоустройству в 9-м микрорайоне
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?