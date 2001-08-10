Южно-Сахалинск ускоряет ремонт дороги к школе №7

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Мэр Южно-Сахалинска Сергей Надсадин проверил, как идут работы на улице Антона Буюклы от пр. Мира до ул. Музейной. Всего же капитальный ремонт проведут на участке общей протяжённостью 330 метров.

Ресурсоснабжающие организации - «СКК» и «РВК-Сахалин», уже заменили сети теплоснабжения и водоотведения. Сейчас сетевики проводят перекладку водопровода. Также активные работы развёрнуты на участке протяжённостью 130 метров - от пр. Мира в сторону ул. Комсомольской.

Как доложил Сергею Надсадину начальник управления дорожного хозяйства и благоустройства Сергей Пак, на этом участке уже заменили дорожное и тротуарное основания. С южной стороны установили дорожный и садовый бордюры. Сейчас рабочие готовят к асфальтированию тротуары.

Параллельно проводят работы на северной стороне проезжей части — укладывают бордюрный камень, после чего подготовят дорожное основание к укладке асфальта.

Особое внимание в ходе выездного совещания Сергей Надсадин уделил срыву графика работ, которые проводила подрядная организация «РВК-Сахалин». Сроки оказались под угрозой, что вызвало критику со стороны муниципалитета. Мэр подчеркнул, что интересы жителей города должны оставаться в приоритете.

- Перед нами стоит принципиальная задача — полностью заасфальтировать первый 130-метровый участок дороги до наступления осени. Первого сентября дети пойдут учиться, и родители должны иметь возможность комфортно и безопасно довозить их до школы. Мы переходим на индивидуальный формат работы с объектом и будем жестко контролировать каждый метр, - подчеркнул Сергей Надсадин.

Финальный этап ремонта начнется сразу после того, как сетевики закончат перекладку водопровода. Строители оперативно зайдут на оставшийся отрезок пути до улицы Музейной.

Основной объем дорожного ремонта в районе образовательного учреждения будет полностью завершен к 1 сентября.