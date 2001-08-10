Жители Южно-Сахалинска активно выбирают голубое топливо
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Жители частного сектора продолжают активно подключать свои дома к газу. С начала года голубое топливо пришло более чем в 500 домовладений муниципалитета. Среди них — жительница Березняков Кристина Беликова, которая рассказала о переменах в жизни семьи.
Переехав в собственный дом два года назад, Кристина отапливала его с помощью электричества, что требовало существенных финансовых затрат.
- Цифры за электричество этой зимой были просто огромные. Более 20 тысяч рублей в месяц. У нас теплые полы, с помощью которых отапливали дом, — было крайне накладно. К тому же у меня маленький ребенок, нужно поддерживать комфортную температуру во всем доме. Поэтому мы очень ждали этого момента, когда нас подключат к газу, - рассказывает Кристина Беликова.
Голубое топливо пришло в дом семьи Беликовых полтора месяца назад. Причем, по словам Кристины, подключение произошло даже раньше обещанного по договору срока.
Отметим, газификация муниципалитета — один из приоритетов администрации Южно-Сахалинска. Инициатива, ранее поддержанная депутатами от Единой России и включенная в комплексный план развития муниципалитета, направлена на то, чтобы сделать экологически чистое топливо доступным для большего числа жителей.
В администрации города призывают жителей максимально активно включаться в процесс газификации в этом году и напоминают, что для граждан предусмотрен ряд мер поддержки. Летние месяцы — оптимальное время для подготовки домовладений к приему голубого топлива. Так, в августе голубое топливо пришло на улицы Звонкую, Прибрежную, Крейсер Новик, Буссе и переулок Рябиновый. Также к запуску готовят еще один участок, где к газу будут подключены дома по улицам Кирпичной и Полевой, проездам Пожарному и Линейному.
Добавим, за консультацией по вопросам газификации можно обратиться в департамент городского хозяйства по адресу: пр. Мира, 64А и по номеру телефона 300-584 (доб. 1, 3, 7).
Дополнительная информация о догазификации, а также мерах поддержки размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска в тематическом разделе.
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