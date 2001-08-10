В северных районах Сахалина доработали более 30 тысяч квадратных метров асфальта
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В северных районах Сахалинской области завершен текущий ремонт дворовых территорий. В порядок приведено почти 30 тысяч квадратных метров покрытия — это выше планового показателя, который составлял около 22 тысяч квадратных метров.
В северной группе районов, включающей Курильские острова, Александровский-Сахалинский, Тымовский, Ногликский и Охинский районы, работы завершились к 1 августа. Здесь обновили более 3,1 тысячи квадратных метров асфальта на 86 дворовых территориях.
Всего в Сахалинской области отремонтировано твердое покрытие в 343 дворах — при плане 184 двора.
— Ремонт дворовых территорий — часть масштабного благоустройства в островном регионе. Мы не делим районы на «приоритетные» и «второстепенные»: порядок должен быть везде. Именно поэтому программа работает с севера до юга, — отметила заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Анна Сафина.
Программа ямочного ремонта действует с 2021 года по инициативе губернатора Валерия Лимаренко. Она охватывает все районы региона — от южных до северных границ — с учетом климатических особенностей и утвержденных графиков. Как поясняют специалисты, такой подход позволяет поддерживать асфальтовое покрытие в надлежащем состоянии, не ожидая капитального
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