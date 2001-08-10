Продолжается догазификация частного сектора Южно-Сахалинска

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Программа социальной догазификации, реализуемая в городском округе, остается одним из приоритетных направлений работы администрации областного центра. Инициатива, ранее поддержанная депутатами от Единой России и включенная в комплексный план развития муниципалитета, направлена на то, чтобы сделать экологически чистое топливо доступным для как можно большего числа жителей.

Для многих семей переход на газ стал решением бытовых и финансовых вопросов. Одними из первых преимущества программы оценили жители села Новая Деревня - семья Андреевых. Они подключились к сетям еще в 2015 году.

- До газификации дом отапливался углем. Когда появилась возможность перейти на газ, сомнений не было. Это лучшее решение многих вопросов: ушла угольная пыль, воздух в доме стал чище. Больше не нужно носить уголь и чистить золу - современный котел работает в автоматическом режиме. Но главное — это экономия. По нашим подсчетам, расходы на отопление снизились в разы по сравнению с углем. Это колоссальная выгода, - подчеркивает Марина Андреева.

Как отмечает Олег Логачев — председатель Городской Думы и депутат от Единой России по избирательному округу №1, в который в том числе входит село Новая Деревня, догазификация — это реальная помощь людям, которая делает их жизнь комфортнее.

- Вместе с администрацией города мы продолжим эту работу и дальше, чтобы как можно больше южносахалинцев смогли оценить все преимущества голубого топлива, — сказал Олег Логачев.

Вопросы обеспечения частных домов доступным и экологичным топливом находятся на особом контроле у губернатора Валерия Лимаренко и мэра Южно-Сахалинска Сергея Надсадина. За все время реализации программы на газ перешли уже более 13,5 тысяч абонентов.

Напомним, для удобства жителей на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска создан специальный раздел https://yuzhno-sakh.ru/dirs/2773, где собрана вся актуальная информация: сведения о мерах социальной поддержки, условия получения компенсаций на возмещение затрат по газификации, данные о льготах на приобретение газового оборудования для отдельных категорий горожан.