Аналитика ВТБ: клиенты экономят четверть ежемесячного платежа за счёт рефинансирования
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Клиенты ВТБ, оформившие рефинансирование кредитов наличными в первом полугодии 2026 года, сокращают ежемесячный платеж в среднем на 25% – с 56 до 43 тыс. рублей. В июне объем рефинансирования у заемщиков банка вырос на 25% по сравнению с маем и достиг 3,3 млрд рублей. Всего за полгода клиенты оформили в банке 10 тыс. таких займов почти на 10 млрд рублей.
По статистике ВТБ, 85% заемщиков рефинансируют один действующий кредит, 12% объединяют два займа, а 3% – три и более договора. Основной объем приходится на потребительские кредиты. После рефинансирования ставки для клиентов в среднем снижаются на 16 п.п. Это особенно заметно для заемщиков, оформивших кредиты в период пиковых значений рыночных ставок.
«Для многих заемщиков рефинансирование – это второе дыхание на длинной дистанции: темп кредита не меняется, но появляется возможность распределить силы и дойти до финиша без перегрузки. Рост спроса на рефинансирование становится устойчивым рыночным трендом, что подтверждается динамикой продаж в этом сегменте. Снижение полной стоимости кредитов наличными на 6,3 п.п. с начала года повлияло на ценовую доступность продукта в банке. Мы видим, что текущие условия делают перекредитование экономически оправданным для заемщиков, и во втором полугодии этот тренд закрепится», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
- 11:22 Сегодня «РВК‑Сахалин» заняла 2 место в конкурсе регионального Министерства экологии
09:49 Сегодня Кадровые центры помогли закрыть 1899 вакансий на Сахалине за счет подбора специалистов
09:00 Сегодня Сахалинские Акулы завершили турнир Беляева в Череповце вторыми
10:31 Сегодня В Корсакове установили подозреваемого по делу кражи из дома
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
12:35 31 Июля В Правительстве Сахалинской области обсудили перспективы применения резиновой крошки шин
13:44 31 Июля Сахалинцев приглашают посетить фестиваль пляжных видов спорта
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
15:12 29 Июля ВТБ привлекает сбережения перед очередным снижением ставок
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
12:36 30 Июля Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Выбор редакции
- 17:37 Сегодня Строгий отбор на конкурсе «Сахалинский маяк‑2026» завершён
- 17:06 Сегодня В Ново-Александровске привели в порядок берег реки Красносельской в рамках нацпроекта
- 16:43 Сегодня В городском парке им. Ю.А. Гагарина продолжается благоустройство
- 16:15 Сегодня Сахалинец завоевал золотую медаль на всероссийских соревнованиях
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?