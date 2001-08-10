Комиссия по делам несовершеннолетних подвела итоги профилактической работы в период летней кампании

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав подвела промежуточные итоги профилактической работы, проведённой с 1 июня по 30 июля 2026 года.

Основные усилия специалистов были направлены на раннее выявление семейного неблагополучия и оказание адресной помощи семьям, находящимся в группе риска.

Особое внимание в летний период уделялось организации занятости и досуга подростков. В рамках профилактической работы была сформирована группа несовершеннолетних, для которых регулярно проводятся встречи и совместные мероприятия.

Главная задача инициативы — вовлечь подростков в социально полезную деятельность, помочь им найти новые интересы, расширить круг общения и направить свободное время в конструктивное русло.

Встречи проходят при участии наставников. Специалисты не только организуют досуг ребят, но и помогают им справляться с личными трудностями, выстраивать коммуникацию и находить пути решения возникающих проблем.

Как отмечают в комиссии, такая практика соответствует общероссийскому курсу на усиление профилактики негативных явлений в молодёжной среде и развитие адресных механизмов поддержки несовершеннолетних и их семей.