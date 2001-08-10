Подведены итоги работы Госдумы VIII созыва

За все время работы VIII созыв принял около 3 тысяч федеральных законов. Более тысячи из них связаны с ключевыми запросами современного общества. Они стали отражением запросов россиян на безопасную среду, благоприятные условия для открытия своего дела, актуальные ценности и принципы воспитания нового поколения. По мнению депутата от Городской Думы Южно-Сахалинска от Единой России Сергея Замотаева, несмотря на все сложности и новые вызовы, каждый закон был адаптирован для работы «на земле».

«Для депутатов любого уровня главное — чтобы законы работали на земле. Уходящий созыв действовал в условиях серьезных вызовов: пандемия, СВО, санкционное давление и перестройка экономики. Как мы видим на примере Сахалинской области, системная работа дала результаты. Что важно для нас на островах? Переформатирована система патриотического воспитания — это уже не формальность, а глубокая работа с ветеранами и бойцами СВО в школах. Растет интерес молодежи к истории родного края, активно развиваются краеведческие проекты. Появляются условия, при которых талантливые ребята могут реализовать потенциал, не уезжая с Сахалина, оставаясь конкурентоспособными. Все это удалось обеспечить благодаря принятию более тысячи законов, которые отвечали запросам населения в условиях нового времени. Работа Госдумы VIII созыва в эти 5 лет охватила все направления — от социальной поддержки до развития инфраструктуры. Большое спасибо федеральному парламенту и, в том числе, представителю от Сахалинской области Георгию Карлову за эту сложную работу. Впереди выборы нового созыва. Надеюсь, взятый курс на развитие Дальнего Востока и поддержку жителей наших островов будет продолжен», — рассказал Сергей Замотаев.

Президент Торгово-промышленной палаты Сахалинской области Галина Дзюба, комментируя итоги работы Государственной Думы VIII созыва, отметила большой пласт нововведений в интересах общественного бизнеса. Она напомнила: в 2021 году, впервые в истории современной России, на базе федерального парламента был создан профильный Комитет по малому и среднему предпринимательству. Для представителей делового сообщества, это стало не просто институциональным изменением, а сигналом о том, что голос предпринимателей услышан на самом высоком законодательном уровне.

«Мы получили прямой канал для диалога, и это стало важным шагом к повышению качества законопроектов. Особо хочу отметить антисанкционный пакет — порядка 250 федеральных инициатив. Мы все помним, каким шоком для экономики стало введение беспрецедентных ограничений. Но законодатели оперативно отреагировали на вызовы. Благодаря принятым мерам удалось не только сохранить рабочие места, но и дать бизнесу инструменты для адаптации. Моратории на плановые проверки стали настоящим «глотком воздуха» для малых предприятий, которые и так сталкиваются с серьезной административной нагрузкой. А механизмы кредитных каникул позволили сотням предпринимателей пережить пик кризиса, сохранив при этом свое дело. Нельзя не сказать и о налоговых льготах для IT-сектора. Это решение имеет стратегическое значение на фоне происходящих геополитических событий. Мы фактически создали преференциальный режим для отечественных разработчиков, и теперь российское программное обеспечение получает мощный стимул для развития. Это наш ответ на уход западных вендоров, и я вижу, что многие компании уже воспользовались этими преференциями. Конечно, мы не закрываем глаза на то, что еще многое предстоит сделать. Но задел, созданный VIII созывом, — это прочная основа для дальнейшей работы», — подчеркнула Галина Дзюба.