Дальний Восток оказался на четвертом месте по числу DDoS-атак среди регионов страны

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Южно-Сахалинск, РФ — Компания RED Security, входящая в группу МТС, представила итоги исследования киберугроз в отношении дальневосточных компаний. В первом полугодии 2026 года организации региона подверглись почти двум тысячам DDoS-атак. По этому показателю Дальний Восток оказался на четвертом месте среди федеральных округов.

Наиболее активно злоумышленники атаковали организации во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Почти половина (40%) атак пришлось на апрель и май. По мнению аналитиков, это может указывать на политическую мотивацию хакеров, которые часто стараются приурочить атаки к важным государственным праздникам.

Одновременно с количеством угроз выросла и их интенсивность. Средняя мощность DDoS-атак увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее мощная атака в пике достигла 555 Гбит/с и была направлена на медицинскую организацию, а самая продолжительная длилась более 30 часов.

«Дальний Восток остается одним из наиболее активно развивающихся регионов страны: здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты, расширяется цифровизация бизнеса и государственных сервисов, растет значение транспортно-логистических и телекоммуникационных узлов. Все это делает местные организации все более привлекательными целями для злоумышленников. При этом мы видим не только большое количество атак, но и рост их средней мощности. Это свидетельствует о том, что злоумышленники всё чаще используют более производительные ботнеты и стремятся максимально быстро нарушить доступность цифровых сервисов. В таких условиях компаниям важно заранее обеспечить защиту критически важных ресурсов и регулярно проверять её готовность к отражению масштабных атак», – отметил Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.

RED Security – открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса. Портфель RED Security включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, сервисы по защите от DDoS-атак (Anti-DDoS) и атак на веб-приложения (WAF), сервисы шифрования каналов связи по ГОСТ (ГОСТ VPN), многофакторной аутентификации (MFA) и повышения киберграмотности пользователей (Security Awareness), а также сервис по защите веб-сайтов и API от ботов (Antibot).