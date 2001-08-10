Дальний Восток оказался на четвертом месте по числу DDoS-атак среди регионов страны
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
Южно-Сахалинск, РФ — Компания RED Security, входящая в группу МТС, представила итоги исследования киберугроз в отношении дальневосточных компаний. В первом полугодии 2026 года организации региона подверглись почти двум тысячам DDoS-атак. По этому показателю Дальний Восток оказался на четвертом месте среди федеральных округов.
Наиболее активно злоумышленники атаковали организации во Владивостоке, Хабаровске и Благовещенске. Почти половина (40%) атак пришлось на апрель и май. По мнению аналитиков, это может указывать на политическую мотивацию хакеров, которые часто стараются приурочить атаки к важным государственным праздникам.
Одновременно с количеством угроз выросла и их интенсивность. Средняя мощность DDoS-атак увеличилась на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее мощная атака в пике достигла 555 Гбит/с и была направлена на медицинскую организацию, а самая продолжительная длилась более 30 часов.
«Дальний Восток остается одним из наиболее активно развивающихся регионов страны: здесь реализуются крупные инфраструктурные проекты, расширяется цифровизация бизнеса и государственных сервисов, растет значение транспортно-логистических и телекоммуникационных узлов. Все это делает местные организации все более привлекательными целями для злоумышленников. При этом мы видим не только большое количество атак, но и рост их средней мощности. Это свидетельствует о том, что злоумышленники всё чаще используют более производительные ботнеты и стремятся максимально быстро нарушить доступность цифровых сервисов. В таких условиях компаниям важно заранее обеспечить защиту критически важных ресурсов и регулярно проверять её готовность к отражению масштабных атак», – отметил Михаил Горшилин, руководитель направления управляемых сервисов кибербезопасности компании RED Security.
RED Security – открытая экосистема ИБ-решений и экспертизы для комплексной защиты бизнеса. Портфель RED Security включает сервисы центра мониторинга и реагирования на кибератаки RED Security SOC, сервисы по защите от DDoS-атак (Anti-DDoS) и атак на веб-приложения (WAF), сервисы шифрования каналов связи по ГОСТ (ГОСТ VPN), многофакторной аутентификации (MFA) и повышения киберграмотности пользователей (Security Awareness), а также сервис по защите веб-сайтов и API от ботов (Antibot).
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости общества Сахалина и Курил
Это читают
09:00 Сегодня Региональное управление Росгвардии подвело итоги контрольных мероприятий по обороту оружия за неделю
11:21 Сегодня Специалисты Сахалинэнерго продолжают реконструкцию ЛЭП-220 «Лермонтовка — Краснопольская»
09:45 Сегодня Кадровый центр подвел итоги работы по социальной адаптации соискателей региона
10:30 Сегодня Замена искусственного газона на стадионе «Спартак» завершится к октябрю 2026 года
17:50 24 Июля Жители Сахалина и Курил находят работу благодаря открытым отборам
18:18 23 Июля Кадровый центр Сахалинской области представил июльскую подборку редких вакансий
15:34 23 Июля Волонтёры Единой России продолжают следить за благоустройством в муниципалитетах в рамаках Народной программы
15:16 24 Июля В Южно-Сахалинске задержан подозреваемый в серии онлайн-мошенничеств
17:44 16 Июля Министр спорта Сахалинской области наградил ветеранов СВО за успешное выступление на «Кубке защитников Отечества»
08:56 30 Июня Российские власти утвердили план по пересмотру скоростных режимов на дорогах
09:49 16 Июля Капитальный ремонт трубопровода продолжается в Корсаковском районе
17:56 3 Июля Росгвардейцы изъяли у сахалинцев 15 единиц оружия и 299 патронов за неделю
Выбор редакции
- 17:18 Сегодня Активисты МГЕР проводят мониторинг объектов благоустройства Сахалинской области
- 16:16 Сегодня На сегодняшний день в Сахалинской области завершено благоустройство шести объектов
- 15:54 Сегодня В главной островной библиотеке прошло очередное заседание книжного клуба «Чтение без границ»
- 12:36 Сегодня Выставка к юбилею Александра Бурыки открывается в Музее книги Чехова
Мои острова - моё будущее
09:25 29 Ноября Студентка Алина Нурланова: На Сахалине есть все, чтобы строить здесь свое будущее
21:00 25 Ноября Скалолаз Александр Назин: На вершине чувствуешь себя свободным
11:10 15 Ноября Художница Марина Пузик: Хочу сделать Сахалин красивее
21:29 8 Ноября Сооснователь фотомастерской Александр Гайворон: Никто не покажет Сахалин лучше сахалинца
Аналитика
Опрос
Какой губернатор Сахалинской области, по-вашему, лучше всего управлял ей?