Жительнице Корсакова подключили домашний интернет после обращения во время «Прямой линии» с губернатором

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Жительница города Корсакова, проживающая по адресу ул. Калинина, благодаря прямому диалогу с главой региона смогла решить проблему отсутствия домашнего интернета.

Во время «Прямой линии» губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко поступил вопрос от гражданки о невозможности подключения услуг связи по её адресу. Обращение было незамедлительно передано в работу в Министерство цифрового и технологического развития Сахалинской области.

Специалисты министерства оперативно связались с операторами связи для решения вопроса. На сигнал отреагировал ПАО «Ростелеком». При детальной проработке вопроса было выяснено что в доме, где проживает обратившаяся, есть еще желающие подключится. Это стало немаловажным обстоятельством, позволившим выполнить подключение дома оператором самостоятельно, без привлечения средств областного бюджета. Уже к 21 июля специалисты компании выполнили все необходимые работы, и жильцы дома были подключены к сети Интернет.

«Наша задача как министерства — стать эффективным мостом между гражданами и исполнителями, будь то операторы связи или другие организации. В данном случае сработали очень слаженно и оперативно», — прокомментировал министр цифрового и технологического развития Сахалинской области Александр Снегирев.

Министерство продолжает системную работу по повышению доступности цифровых сервисов для всех жителей островного региона.