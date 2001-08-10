Тихоокеанское
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14:04, Вчера | Новости общества Сахалина и Курил

На Сахалине подвели итоги межрегионального семинара по развитию городской среды

На Сахалине подвели итоги межрегионального семинара по развитию городской среды

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

На Сахалине подведены итоги образовательного семинара «Современные подходы к развитию и управлению городской средой», объединившего более 50 специалистов в сфере градостроительства из восьми регионов Дальневосточного федерального округа. Мероприятие проходило в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.

Участники из Хабаровского и Приморского краёв, Амурской, Еврейской автономной областей, Республики Бурятии и других регионов ДФО обсудили практики благоустройства в условиях дальневосточного климата и работу с запросами жителей, сфокусировавшись на формировании у муниципальных команд современных компетенций для стратегического развития территорий, проектирования и эффективной эксплуатации общественных пространств, а также привлечения внебюджетного финансирования.

- Наша задача — сделать наши города и села Сахалина и Курил современными, удобными и привлекательными для жизни, опираясь на принципы человекоцентричности и устойчивого развития. Мы видим свою цель не просто в строительстве, а в создании качественной и гармоничной среды, где в приоритете — потребности людей и их повседневная жизнь, — отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.

В рамках практической части участники посетили объекты-победители Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды — набережные рек Корсаковки и Рогатки, парки и скверы Южно-Сахалинска и Корсакова. Эксперты обратили особое внимание на интеграцию объектов современного искусства и создание общественных пространств с учётом климатических особенностей макрорегиона. Ярким событием стала экскурсия по Южно-Сахалинску, где участникам рассказали о создании муралов в рамках проекта «Взгляды».

- Подобные мероприятия позволяют повысить профессиональные компетенции, которые в последующем находят практическое применение при достижении значимых региональных целей, в данном случае – в направлении формирования комфортной городской среды для жителей области. Южно-Сахалинск поразил количеством муралов – в городе насчитывается 102 объекта с живописью. К слову, в этом году в Магадане появится первый мурал, — отметила участник семинара, заместитель министра строительства и ЖКХ Магаданской области Оксана Ионик.

Полученные компетенции помогут муниципальным командам в подготовке заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа. Сахалинская область наработала определенный опыт, и в рамках семинара специалисты Регионального центра компетенции по вопросам городской среды поделились им с коллегами.

- Первая победа в 2022 году с проектом набережной Корсаковки стала для нас хорошей школой: мы поняли, на каких нюансах подготовки заявок делать акцент. Эти наработки мы начали передавать коллегам в муниципалитетах, и результат не заставил себя ждать – за 2022–2025 годы регион получил 19 побед в конкурсе, 11 проектов уже реализованы, - подчеркнула руководитель Регионального центра компетенций по вопросам городской среды Сахалинской области Виктория Доля.

Организаторами мероприятия выступили министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Правительством Сахалинской области.

Напомним, что с 2019 года, с момента старта нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни», в Сахалинской области обновлено более 200 общественных пространств.

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