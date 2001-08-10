На Сахалине подвели итоги межрегионального семинара по развитию городской среды
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
На Сахалине подведены итоги образовательного семинара «Современные подходы к развитию и управлению городской средой», объединившего более 50 специалистов в сфере градостроительства из восьми регионов Дальневосточного федерального округа. Мероприятие проходило в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного Президентом России Владимиром Путиным.
Участники из Хабаровского и Приморского краёв, Амурской, Еврейской автономной областей, Республики Бурятии и других регионов ДФО обсудили практики благоустройства в условиях дальневосточного климата и работу с запросами жителей, сфокусировавшись на формировании у муниципальных команд современных компетенций для стратегического развития территорий, проектирования и эффективной эксплуатации общественных пространств, а также привлечения внебюджетного финансирования.
- Наша задача — сделать наши города и села Сахалина и Курил современными, удобными и привлекательными для жизни, опираясь на принципы человекоцентричности и устойчивого развития. Мы видим свою цель не просто в строительстве, а в создании качественной и гармоничной среды, где в приоритете — потребности людей и их повседневная жизнь, — отметил министр ЖКХ Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
В рамках практической части участники посетили объекты-победители Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды — набережные рек Корсаковки и Рогатки, парки и скверы Южно-Сахалинска и Корсакова. Эксперты обратили особое внимание на интеграцию объектов современного искусства и создание общественных пространств с учётом климатических особенностей макрорегиона. Ярким событием стала экскурсия по Южно-Сахалинску, где участникам рассказали о создании муралов в рамках проекта «Взгляды».
- Подобные мероприятия позволяют повысить профессиональные компетенции, которые в последующем находят практическое применение при достижении значимых региональных целей, в данном случае – в направлении формирования комфортной городской среды для жителей области. Южно-Сахалинск поразил количеством муралов – в городе насчитывается 102 объекта с живописью. К слову, в этом году в Магадане появится первый мурал, — отметила участник семинара, заместитель министра строительства и ЖКХ Магаданской области Оксана Ионик.
Полученные компетенции помогут муниципальным командам в подготовке заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды для субъектов Дальневосточного федерального округа. Сахалинская область наработала определенный опыт, и в рамках семинара специалисты Регионального центра компетенции по вопросам городской среды поделились им с коллегами.
- Первая победа в 2022 году с проектом набережной Корсаковки стала для нас хорошей школой: мы поняли, на каких нюансах подготовки заявок делать акцент. Эти наработки мы начали передавать коллегам в муниципалитетах, и результат не заставил себя ждать – за 2022–2025 годы регион получил 19 побед в конкурсе, 11 проектов уже реализованы, - подчеркнула руководитель Регионального центра компетенций по вопросам городской среды Сахалинской области Виктория Доля.
Организаторами мероприятия выступили министерство Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития), министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с Правительством Сахалинской области.
Напомним, что с 2019 года, с момента старта нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни», в Сахалинской области обновлено более 200 общественных пространств.
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