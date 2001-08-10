Тихоокеанское
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12:41, | Новости общества Сахалина и Курил

В Невельске открыли молодежный клуб «Шаг вперед»

В Невельске открыли молодежный клуб «Шаг вперед»

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Это уже пятая такая площадка, созданная при Кадровых центрах региона.

Первыми участниками встречи стали школьники. Вместо обычной лекции для ребят подготовили интерактивную игру. На практике они разбирали, как проходит собеседование, как представить себя работодателю и какие навыки помогают увереннее чувствовать себя при первом разговоре о работе.

«В дальнейшем мы планируем привлекать к участию студентов и молодых специалистов. Встречи будут проходить несколько раз в квартал. Ребята смогут не только слушать о профессиях, но и пробовать себя в разных ситуациях: составлять резюме, проходить собеседование, общаться с работодателями.», — отметила директор Невельского Кадрового центра Елена Радченко.

Программа клуба будет включать профориентационные занятия, деловые игры, мастер-классы, встречи с работодателями и экскурсии на предприятия. Участникам расскажут о востребованных профессиях, возможностях обучения, стажировках и вакансиях.

Напомним, с 2026 года Сахалинская область присоединилась к проекту по профориентации и маршрутизации молодежи нацпроекта «Кадры». Его цель — помочь школьникам, студентам и выпускникам раньше познакомиться с рынком труда, востребованными профессиями, работодателями и возможностями карьерного старта в своем регионе.

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