Благоустройство набережной реки Излучной в Долинске идёт с опережением графика
Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».
В Долинске работы по преображению набережной реки Излучной выходят на финишную прямую. Объект был выбран жителями в прошлом году в ходе общероссийского рейтингового голосования в рамках созданного по решению Владимира Путина нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Строительная готовность составляет 95%.
Река Излучная — это важный природный водоём, неотъемлемая часть местной экосистемы. Когда-то здесь была лишь узкая народная тропа вдоль воды и заросший травой пустырь, а теперь появляется зона для прогулок и отдыха, которая придётся по душе жителям окрестных микрорайонов.
- У нас прогулочных зон не много, поэтому на голосовании выбрали именно проект набережной реки около нашего дома. Сегодня это совсем небольшой участок, но надеемся, что в перспективе его расширят, - поделилась жительница Долинска Людмила Романенко.
Хотя по контракту подрядчик обязан сдать объект к середине августа, работы здесь идут с опережением графика. Буквально два месяца понадобилось строителям, чтобы заасфальтировать парковку, проложить пешеходные маршруты, выложить брусчаткой главную зону отдыха, а также смонтировать перила, скамейки и урны. Важно, что горожане сами выбрали эту локацию, а значит — она действительно будет востребована.
- Для нас одинаково важны и масштабные набережные, и небольшой сквер у дома. Каждый благоустроенный уголок — это вклад в качество жизни людей, которые здесь живут, работают и растят детей, — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Сахалинской области Дмитрий Аристархов.
Всего же в этом году на Сахалине и Курилах реализуются 28 проектов-победителей федерального голосования, а также ведутся работы на 8 территориях, проекты которых победили во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства. С 2019 года, с момента старта нацпроектов «Жильё и городская среда» и «Инфраструктура для жизни», в регионе уже обновлено более 200 общественных пространств. Среди уже сданных объектов — скейт-парк в Долинске, площадь Ленина в Невельске и мемориал в честь участников СВО в Смирныховском районе.
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