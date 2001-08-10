Сотрудники АО

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф», дочерняя организация «Роснефти» (проект «Сахалин-1»), провела акцию по сбору помощи для ребят, проходящих лечение в Сахалинской областной детской больнице. Восемь больших коробок с игрушками, материалами для творчества, средствами гигиены и другими полезными мелочами уже доставлены в медицинское учреждение.

Все игрушки будут разложены по «коробкам храбрости». Каждый маленький пациент сталкивается в больнице с непривычными и поначалу пугающими процедурами – уколами, заборами крови для анализов, капельницами. Детские врачи и медсестры совершают чудеса, но небольшая моральная поддержка помогает легче перенести больничные условия. В награду за стойкость и терпение малыши могут взять себе подарок из «коробки храбрости». Для детей каждый такой презент — не просто предмет, а возможность почувствовать заботу и чуть больше комфорта.

Начало акции по сбору было приурочено к Международному дню защиты детей, 1 июня. Завершилась она также в символичную дату - в День семьи, любви и верности. Среди сотрудников АО «Сахалинморнефтегаз-Шельф немало семей с маленькими детьми, поэтому о важности создания комфорта для быстрого выздоровления знают многие. Акция проходит в организации регулярно и всегда находит самый активный отклик среди волонтеров-нефтяников.

Медицинский персонал больницы поблагодарил компанию и всех участников акции за поддержку.