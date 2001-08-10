Тихоокеанское
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15:58, | Новости общества Сахалина и Курил

Власти Петропавловска-Камчатского не торопятся переселить незрячую женщину из аварийного дома

Власти Петропавловска-Камчатского не торопятся переселить незрячую женщину из аварийного дома

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

Прокуратура Петропавловска обратилась в суд с требованием предоставить новое жильё незрячей жительнице аварийного дома. Женщина не может обеспечить свою безопасность из-за состояния квартиры, пишет ИА «Кам 24».

К уполномоченному по правам человека в Камчатском крае Евгению Беляеву обратилась жительница краевого центра – инвалид по зрению, проживающая в доме, признанном аварийным. Проверка показала, что и здание, и сама квартира имеют серьёзные дефекты: потолочная плита частично разрушена с оголением и коррозией арматуры, потолок и стены со следами гнили протекают, повреждены перекрытия дома, входная группа и лестницы.

По данным городской администрации, срок расселения дома в рамках региональной программы пока не определён, поскольку аварийным его признали уже после 1 января 2022 года – формальной границы действующей программы. Беляев обратился в прокуратуру края с просьбой проверить соблюдение жилищного законодательства администрацией города.

Учитывая, что женщина относится к социально уязвимой категории, прокуратура Петропавловска направила в суд иск о понуждении администрации предоставить ей благоустроенное жильё взамен аварийного.

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