На Сахалине после прямой линии с губернатором проверили качество связи в селе Малиновка

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

По поручению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, данному после встречи с жителями Поронайского округа 23 июня 2026 года, в селе Малиновка провели выездную проверку.

Представители регионального министерства цифрового и технологического развития во главе с замминистра Романом Чужиновым проинспектировали ход работ по устранению замечаний к качеству связи. Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Экономика данных и трансформация государства», инициированного президентом Владимиром Путиным.

Сразу после встречи с населением специалисты министерства совместно с представителями ПАО «Ростелеком» разработали поэтапный план модернизации инфраструктуры и повышения надёжности сетей. Проверка 8 июля показала, что работы идут по графику. Как рассказали ТИА «Острова» в региональном Минцифры, министр Александр Снегирев подчеркнул, что выездные проверки позволяют получить объективную картину и оперативно контролировать выполнение мероприятий. Он отметил, что эта практика эффективна и её продолжат применять.

Ведомство подтвердило намерение сохранить прямой контроль за решением вопросов, озвученных на встречах с населением, для обеспечения комфортной жизни граждан. Работы по улучшению связи в Малиновке продолжаются.