Сахалинский росгвардеец помог сборной занять второе место на соревнованиях водолазов

Сообщение Тихоокеанского информационного агентства «Острова».

В Северобайкальске (Республика Бурятия) на базе учебного морского отряда Росгвардии завершились открытые соревнования среди водолазных подразделений Восточного округа войск национальной гвардии. Участие приняли 20 военнослужащих и сотрудников из регионов Дальнего Востока. Сахалинскую область представил сотрудник ОМОН «Тайфун» лейтенант полиции Александр Д. Он выступил в составе сборной команды подразделений ОМОН «Амурский», «Гейзер» и «Тайфун», которая по итогам заняла второе место.

На первом этапе участники выполнили упражнения «Стрельба» и «Полоса». Водолазы с помощью специальных подводных автоматов поражали мишени на суше, на воде и под водой, а затем в полном составе прошли полосу препятствий в бассейне глубиной до семи метров. На заключительном этапе сдали теорию и эстафету на полигоне – выполнение заданий осложнялось обстрелом из учебного оружия и применением пиротехники. Сахалинский росгвардеец показал высокий уровень подготовки, уверенное владение оружием и отличные результаты в стрельбе, за что получил ценный подарок.

Как рассказали ТИА «Острова» в пресс-службе Росгвардии по Сахалинской области, победителями стали сотрудники из Приморского края, сборная ОМОН – на втором месте, а третьими – военнослужащие морского отряда из Северобайкальска. Начальник морской службы Восточного округа капитан 1-го ранга Денис Усков отметил, что эти соревнования стали подготовкой к XI Восточному экономическому форуму и всероссийским состязаниям по морской робототехнике «Восточный бриз – 2026», в рамках которых военные отрабатывали задачи с телеуправляемым аппаратом «Обзор-150».